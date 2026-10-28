ПСЖ і «Ренн» вириваються у лідери: результати восьмого туру Ліги 1 2026/27

На горі турнірної таблиці французького чемпіонату відбулися деякі зміни

Завершився черговий тур французької Ліги 1. Про те, чим запам'ятався восьмий ігровий тиждень, в цьому огляді повідомляє «Главком».

ПСЖ став лідером чемпіонату

ПСЖ очолив турнірну таблицю Чемпіонату Франції після перемоги над «Ліоном». Перший тайм минув для обох команд без забитих м'ячів, а парижани змогли відкрити рахунок лише під кінець матчу. Повести в рахунку французькому гранду вдалося на 72-й хвилині, коли відзначився Сенні Маюлю, який забив свій перший м'яч із квітня. Крапку в зустрічі поставив Міка Годтс, який взяв ворота суперника на 84-й хвилині та записав до активу перший гол за ПСЖ після переходу з «Аякса». Завдяки цій перемозі парижани набрали 17 очок і випередили «Ренн» на один бал.

«Ренн» скористався осічками конкурентів

Подібна історія у розрізі турнірних перспектив сталася і в «Ренна», який піднявся до двійки найкращих після впевненої перемоги над «Страсбургом». «Ренн» відкрив рахунок на 34-й хвилині завдяки голу Діа, а ще за сім хвилин Семі Кеддіра збільшив перевагу своєї команди. Після перерви «Ренн» продовжив контролювати гру, а на 61-й хвилині Семі Кеддіра оформив дубль і встановив остаточний рахунок. Ця перемога дозволила команді скористатися втратою очок конкурентами, якими були «Монако» і «Лілль», і навіть тимчасово очолити турнірну таблицю з 16 очками, проте ПСЖ наступного дня обійшов «Ренн», опустивши їх на друге місце.

VAR позбавив «Гавр» шансу на епічний камбек

Одним з найбільш епічних провалів сезону міг стати матч «Марселя» проти «Гавра», який ледь не скінчився апсетом. «Марсель» швидко захопив ініціативу: Еган-Райлі відкрив рахунок уже на п'ятій хвилині, а до перерви Тімоті Веа подвоїв перевагу команди. Після відпочинку Луїс Енріке та Абделі довели рахунок до 4:0, здавалося б, остаточно знявши питання про переможця.

Проте «Гавр» не здався й наприкінці зустрічі організував справжню погоню. Мая двічі вразив ворота суперника, а між його голами відзначився Н'Діає, скоротивши відставання до мінімуму. Ба більше, гості навіть отримали шанс на ще один результативний епізод у компенсований час, коли претендували на пенальті. Однак після перегляду відеоповтору арбітр не призначив одинадцятиметровий удар, тож «Гавр» не отримав можливості зрівняти рахунок. Через це «Марсель» усе ж здобув перемогу, проте змусив своїх уболівальників серйозно похвилюватися.

Наступний тур Ліги 1 пройде з 30 жовтня до 2 листопада. А з усіма результатами восьмого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Ліга 1 2026/27. Восьмий тур

«Брест» – «Ніцца» 1:2 (1:0)

Голи: Анжорк (15) – Баксі (61), Діоп (83)

«Ланс» – «Париж» 2:1 (0:1)

Голи: Товен (63), Азар (83) – Колеошо (45+2)

«Тулуза» – «Труа» 0:0 (0:0)

«Марсель» – «Гавр» 4:3 (2:0)

Голи: Іган-Райлі (5), Веа (33), Пайшан (50), Абделлі (55) - Маджа (77, 89), Ндіає (86)

«Ренн» – «Страсбург» 3:0 (2:0)

Голи: Діа (34), Шиманський (41)

«Анже» – «Лор’ян» 0:0 (0:0)

«Осер» – «Ле-Ман» 1:1 (0:0)

Голи: Арчер (56) – Намасо (автогол, 48)

«Монако» – «Лілль» 1:1 (0:1)

Голи: Діоп (74) – Етан Мбаппе (24)

ПСЖ – «Ліон» 2:0 (0:0)

Голи: Маюлу (72), Годтс (84)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулий ігровий тиждень Ліги 1 став приємним для українських вболівальників.