«Боруссія» Менхенгладбах нарешті перемагає: результати сьомого туру Бундесліги 2026/27

Аутсайдер чемпіонату вперше у сезоні зумів завершити матч на свою користь

У Німеччині завершився сьомий тур Бундесліги. Про основні події ігрового тижня німецького чемпіонату в цьому огляді повідомляє «Главком».

Кінець невдалої серії «Боруссії» Менхенгладбах

До матчу проти «Штутгарта» «Боруссія» Менхенгладбах переживала вкрай невдалий відрізок і програла шість стартових турів чемпіонату. Цього разу матч розпочався для них значно оптимістичніше, адже гладбахці швидко повели в рахунку завдяки голу Деміровича вже на п’ятій хвилині. Але утримати перевагу до перерви не змогли, бо на 38-й хвилині Скаллі відновив рівновагу, а після відпочинку Мачіно вивів «Боруссію» уперед.

На 66-й хвилині Мох'я забив третій м’яч «Штутгарту», збільшивши шанси на першу перемогу в сезоні для своєї команди. «Штутгарт» не збирався здаватися та продовжував атакувати, і на 83-й хвилині Демірович оформив дубль, скоротивши відставання до мінімуму. Однак Менхенгладбаху вдалося вистояти і втримати перевагу, здобувши довгоочікувані три очки.

Історичний матч Фюллькруга

«Вердер» здобув виїзну перемогу над «Майнцом» із рахунком 3:2, однак основна увага була прикута не скільки до результату, скільки до виступу Нікласа Фюллькруга. Нападник відкрив рахунок уже на сьомій хвилині, задавши тон результативному початку зустрічі. А на 25-й хвилині він знову відзначився голом, оформивши дубль і збільшивши перевагу бременців до двох м’ячів.

Завдяки грі проти «Майнца» гольова серія Фюллькруга триває шість матчів, яка є повторенням рекорду Руді Фьоллера. Цікаво, що обидва є вихованцями бременського клубу. Для самого Вердера ця перемога теж була не менш важливою, адже клуб переміг свого прямого конкурента за єврокубки і піднявся до шістки найкращих Бундесліги.

Невдале святкування Прасса

«Гоффенгайм» провів упевнений поєдинок проти «Баєра». Хоча перший тайм минув без голів і здавалося, що гостям вдається стримувати атаки господарів, на 79-й хвилині Крамарич відкрив рахунок і допоміг «Гоффенгайму» зламати опір суперника. Через десять хвилин Прасс подвоїв перевагу команди, наблизивши її до перемоги.

Однак радість автора гола швидко змінилася розчаруванням: під час святкування він зняв футболку й отримав за це жовту картку. Для Прасса це попередження стало другим у матчі, тому арбітр вилучив футболіста з поля. У такий спосіб гравець залишив свою команду в меншості саме тоді, коли вона вже мала комфортну перевагу. Проте це не завадило «Гоффенгайму» перемогти, бо у компенсований час Мерштедт відзначився втретє й остаточно закріпив перевагу господарів.

Наступний тур Бундесліги пройде 30 жовтня – 1 листопада. А з результатми сьомого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Бундесліга 2026/27. Сьомий тур

«Штутгарт» – «Боруссія» Менхенгладбах 2:3 (1:1)

Голи: Демірович (5, 83) – Скаллі (38), Мачіно (51), Мох'я (66)

«Боруссія» Дортмунд – «Айнтрахт» 1:0 (0:0)

Голи: Баєр (80)

«РБ Лейпциг» – «Ельферсберг» 4:0 (0:0)

Голи: Гоміс (48), Ромуло (66), Баумгартнер (84), Ромуло (90+4)

«Падерборн» – «Гамбург» 1:0 (0:0)

Голи: Філіпп (88)

«Майнц» – «Вердер» 2:3 (1:2)

Голи: Касі (33), Лі Дже Сон (63) – Фюллькруг (7, 25), Рейс (61)

«Аугсбург» – «Уніон» 1:1 (0:0)

Голи: Массенго (71) – Габерер (74)

«Кельн» – «Шальке» 0:0 (0:0)

«Фрайбург» – «Баварія» 1:3 (0:2)

Голи: Бішоф (автогол, 82) – Упамекано (16), Гнабрі (42), Олісе (90+5)

«Гоффенхайм» – «Баєр» 3:0 (0:0)

Голи: Крамарич (79), Прасс (89), Мерштедт (90+5)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого тижня мюнхенська «Баварія» стала автором найбільшого розгрому туру Бундесліги.