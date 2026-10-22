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Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Календар Ліги конференцій 2026/27
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Українцям буде за кого вболівати у Лізі конференцій 2026/27

У сезоні 2026/27 Ліга конференцій УЄФА втретє пройде за новим форматом із 36 командами на загальному етапі. На відміну від Ліги чемпіонів та Ліги Європи, у третьому за рангом єврокубку на основній стадії кожна команда зіграє по 6 матчів (по 3 вдома та на виїзді) замість 8. Всі клуби змагатимуться у єдиній турнірній таблиці.

Загальний етап Ліги конференцій розпочався 15 жовтня 2026 року, а останній, шостий тур відбудеться 17 грудня 2026 року. Після цього команди продовжать боротьбу за трофей у плейоф.

Фінал Ліги конференцій сезону 2026/27 запланований на 26 травня 2027 року. Вирішальний матч прийме лейпцизька «Ред Булл Арена» в Німеччині.

Переможці Ліги конференцій

Третій за рангом – наймолодший з єврокубків. Перший трофей розіграли в сезоні 2021/22. Щоразу в турнірі тріумфувала нова команда. Наразі до переліку переможців Ліги конференцій входять італійська «Рома», лондонський «Вест Гем», пірейський «Олімпіакос», лондонські «Челсі» та «Крістал Пелас». У нинішній кампанії змагань жоден із попередніх переможців турніру не бере участі. Доля їхня склалася по-різному. Якщо «Рома» змагається у Лізі чемпіонів, то «Челсі» залишився без єврокубків, а «Вест Гем» взагалі вилетів у Чемпіоншип.

Дебютанти Ліги конференцій 2026/27

Відразу вісім клубів уперше в історії пробилися в основний раунд турнірів під егідою УЄФА. Данський «Орхус», албанська «Егнатія», тбіліський «Іберія 1999», литовський «Кауно Жальгіріс», шведський «М'єльбю», латвійська «Рига» та бельгійський «Сент-Трюйден» відсвяткували власні прем'єри. Натомість «Інтер Клуб Ескальдес» встановив досягнення національного масштабу – вперше представник Андорри пробився в груповий етап/основний раунд великого європейського турніру. Загалом боротьбу за трофей поведуть колективи з трьох десятків футбольних асоціацій Старого світу.

Українці в Лізі конференцій

Хоч вітчизняні колективи цьогоріч в основний раунд турніру не пробилися, та українські шанувальники футболу можуть підтримати кількох співвітчизників. Один із лідерів збірної України Віктор Циганков приєднався до амстердамського «Аякса». Кандидати до національної команди Арсеній Батагов і Олександр Романчук потрапили до заявок турецького «Трабзонспора» та «Універстаті» з румунської Крайови. А колишній хавбек молодіжної збірної України Ельдар Кулієв залишається в обоймі «Іберії 1999».

Розклад матчів

Ліги конференцій 2026/27
Календар поєдинків та результати ігор
Дата / Час Господарі Рахунок Гості
Тур 1
  КуПС 2:4 Трабзонспор
  Панатінаїкос 2:1 Борац
  Рига 1:1 Кайрат
  М'єльбю 2:0 Інтер Ескальдес-Енгордань
  Лугано 3:2 Црвена Звезда
  Гент 1:0 Орхус
  Егнатія 1:1 Мідтьюлланн
  Хайдук Спліт 2:1 Аякс
  Університатя Крайова 1:1 Хетафе
  ЦСКА Софія 1:2 Монако
  Фрайбург 3:2 Яблонець
  Аталанта 3:1 Пафос
  Гартс 1:1 Норшелланн
  Копенгаген 3:0 Брага
  Твенте 1:0 Тун
  Брайтон 4:0 Кауно Жальгіріс
  Сінт-Трейден 2:0 Іберія 1999
  Бранн 2:1 Лінкольн Ред Імпс
Тур 2
22.10. 17:30 Кайрат Алмати : Панатінаїкос
22.10. 19:45 Жальгіріс Каунас : Бранн
22.10. 19:45 Іберія 1999 : М'єльбю
22.10. 19:45 Інтер Клуб Ескальдес : Університатя Крайова
22.10. 19:45 Норшелланн : ЦСКА Софія
22.10. 19:45 Пафос : ФК Рига
22.10. 19:45 Трабзонспор : Хартс
22.10. 19:45 Хетафе : Лугано
22.10. 19:45 Црвена Звезда : Копенгаген
22.10. 19:45 Яблонець : Брайтон
22.10. 22:00 Аякс : Аталанта
22.10. 22:00 Борац Баня-Лука : КуПС
22.10. 22:00 Брага : Гент
22.10. 22:00 Лінкольн Ред Імпс : Твенте
22.10. 22:00 Мідтьюлланн : Сінт-Трейден
22.10. 22:00 Монако : Фрайбург
22.10. 22:00 Орхус : КФ Егнатія
22.10. 22:00 Тун : Хайдук Спліт
Тур 3
05.11. 19:45 Аталанта : Кайрат Алмати
05.11. 19:45 КуПС : Гент
05.11. 19:45 Лінкольн Ред Імпс : Хайдук Спліт
05.11. 19:45 М'єльбю : Борац Баня-Лука
05.11. 19:45 Мідтьюлланн : Аякс
05.11. 19:45 Орхус : Брага
05.11. 19:45 Трабзонспор : Фрайбург
05.11. 19:45 Тун : Хартс
05.11. 19:45 Црвена Звезда : Інтер Клуб Ескальдес
05.11. 22:00 Копенгаген : Іберія 1999
05.11. 22:00 Лугано : Жальгіріс Каунас
05.11. 22:00 Монако : Норшелланн
05.11. 22:00 Панатінаїкос : ЦСКА Софія
05.11. 22:00 Сінт-Трейден : Бранн
05.11. 22:00 Твенте : Пафос
05.11. 22:00 Університатя Крайова : КФ Егнатія
05.11. 22:00 ФК Рига : Яблонець
05.11. 22:00 Хетафе : Брайтон
Тур 4
26.11. 17:30 Кайрат Алмати : М'єльбю
26.11. 19:45 Аякс : Тун
26.11. 19:45 Брайтон : Університатя Крайова
26.11. 19:45 Бранн : Орхус
26.11. 19:45 Жальгіріс Каунас : ФК Рига
26.11. 19:45 Іберія 1999 : Хетафе
26.11. 19:45 КФ Егнатія : Лінкольн Ред Імпс
26.11. 19:45 Пафос : Мідтьюлланн
26.11. 19:45 Хартс : Монако
26.11. 19:45 Яблонець : Лугано
26.11. 22:00 Борац Баня-Лука : Аталанта
26.11. 22:00 Брага : КуПС
26.11. 22:00 Гент : Црвена Звезда
26.11. 22:00 Інтер Клуб Ескальдес : Копенгаген
26.11. 22:00 Норшелланн : Панатінаїкос
26.11. 22:00 Фрайбург : Твенте
26.11. 22:00 Хайдук Спліт : Сінт-Трейден
26.11. 22:00 ЦСКА Софія : Трабзонспор
Тур 5
10.12. 17:30 Кайрат Алмати : Університатя Крайова
10.12. 19:45 Бранн : Брага
10.12. 19:45 Іберія 1999 : Црвена Звезда
10.12. 19:45 Копенгаген : Лугано
10.12. 19:45 КуПС : ЦСКА Софія
10.12. 19:45 Лінкольн Ред Імпс : Мідтьюлланн
10.12. 19:45 Трабзонспор : Яблонець
10.12. 19:45 ФК Рига : Аталанта
10.12. 19:45 Фрайбург : Панатінаїкос
10.12. 19:45 Хетафе : Інтер Клуб Ескальдес
10.12. 22:00 Брайтон : Монако
10.12. 22:00 КФ Егнатія : Жальгіріс Каунас
10.12. 22:00 М'єльбю : Пафос
10.12. 22:00 Орхус : Твенте
10.12. 22:00 Сінт-Трейден : Аякс
10.12. 22:00 Тун : Гент
10.12. 22:00 Хайдук Спліт : Норшелланн
10.12. 22:00 Хартс : Борац Баня-Лука
Тур 6
17.12. 22:00 Аталанта : М'єльбю
17.12. 22:00 Аякс : Хетафе
17.12. 22:00 Борац Баня-Лука : ФК Рига
17.12. 22:00 Брага : КФ Егнатія
17.12. 22:00 Гент : Бранн
17.12. 22:00 Жальгіріс Каунас : Фрайбург
17.12. 22:00 Інтер Клуб Ескальдес : Орхус
17.12. 22:00 Лугано : Сінт-Трейден
17.12. 22:00 Мідтьюлланн : Хайдук Спліт
17.12. 22:00 Монако : Лінкольн Ред Імпс
17.12. 22:00 Норшелланн : КуПС
17.12. 22:00 Панатінаїкос : Брайтон
17.12. 22:00 Пафос : Хартс
17.12. 22:00 Твенте : Кайрат Алмати
17.12. 22:00 Університатя Крайова : Копенгаген
17.12. 22:00 Црвена Звезда : Трабзонспор
17.12. 22:00 ЦСКА Софія : Тун
17.12. 22:00 Яблонець : Іберія 1999

Плейоф Ліги конференцій 2026/27

Найкращі вісім команд основного раунду турніру потраплять відразу в 1/8 фіналу. Натомість ще 16 колективів зійдуться в стикових матчах за продовження боротьби за трофей. Переможці цих протистоянь складуть компанію вісімці найкращих на стадії 1/8 фіналу.

Стикові матчі:

  • 18/25 лютого 2027 року

1/8 фіналу:

  • 11/18 березня 2027 року

1/4 фіналу:

  • 8/15 квітня 2027 року

1/2 фіналу:

  • 29 квітня/6 травня 2027 року

Фінал:

  • 2 червня 2027 року

Жеребкування стикових матчів заплановане на 15 січня 2027 року. Натомість пари наступних стадій турніру складуть на церемонії у штаб-квартирі УЄФА 26 лютого.

Турнірна таблиця Ліги конференцій 2026/27

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Теги: футбол Ліга конференцій

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