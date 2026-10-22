Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор
Українцям буде за кого вболівати у Лізі конференцій 2026/27
У сезоні 2026/27 Ліга конференцій УЄФА втретє пройде за новим форматом із 36 командами на загальному етапі. На відміну від Ліги чемпіонів та Ліги Європи, у третьому за рангом єврокубку на основній стадії кожна команда зіграє по 6 матчів (по 3 вдома та на виїзді) замість 8. Всі клуби змагатимуться у єдиній турнірній таблиці.
Загальний етап Ліги конференцій розпочався 15 жовтня 2026 року, а останній, шостий тур відбудеться 17 грудня 2026 року. Після цього команди продовжать боротьбу за трофей у плейоф.
Фінал Ліги конференцій сезону 2026/27 запланований на 26 травня 2027 року. Вирішальний матч прийме лейпцизька «Ред Булл Арена» в Німеччині.
Переможці Ліги конференцій
Третій за рангом – наймолодший з єврокубків. Перший трофей розіграли в сезоні 2021/22. Щоразу в турнірі тріумфувала нова команда. Наразі до переліку переможців Ліги конференцій входять італійська «Рома», лондонський «Вест Гем», пірейський «Олімпіакос», лондонські «Челсі» та «Крістал Пелас». У нинішній кампанії змагань жоден із попередніх переможців турніру не бере участі. Доля їхня склалася по-різному. Якщо «Рома» змагається у Лізі чемпіонів, то «Челсі» залишився без єврокубків, а «Вест Гем» взагалі вилетів у Чемпіоншип.
Дебютанти Ліги конференцій 2026/27
Відразу вісім клубів уперше в історії пробилися в основний раунд турнірів під егідою УЄФА. Данський «Орхус», албанська «Егнатія», тбіліський «Іберія 1999», литовський «Кауно Жальгіріс», шведський «М'єльбю», латвійська «Рига» та бельгійський «Сент-Трюйден» відсвяткували власні прем'єри. Натомість «Інтер Клуб Ескальдес» встановив досягнення національного масштабу – вперше представник Андорри пробився в груповий етап/основний раунд великого європейського турніру. Загалом боротьбу за трофей поведуть колективи з трьох десятків футбольних асоціацій Старого світу.
Українці в Лізі конференцій
Хоч вітчизняні колективи цьогоріч в основний раунд турніру не пробилися, та українські шанувальники футболу можуть підтримати кількох співвітчизників. Один із лідерів збірної України Віктор Циганков приєднався до амстердамського «Аякса». Кандидати до національної команди Арсеній Батагов і Олександр Романчук потрапили до заявок турецького «Трабзонспора» та «Універстаті» з румунської Крайови. А колишній хавбек молодіжної збірної України Ельдар Кулієв залишається в обоймі «Іберії 1999».
Плейоф Ліги конференцій 2026/27
Найкращі вісім команд основного раунду турніру потраплять відразу в 1/8 фіналу. Натомість ще 16 колективів зійдуться в стикових матчах за продовження боротьби за трофей. Переможці цих протистоянь складуть компанію вісімці найкращих на стадії 1/8 фіналу.
Стикові матчі:
- 18/25 лютого 2027 року
1/8 фіналу:
- 11/18 березня 2027 року
1/4 фіналу:
- 8/15 квітня 2027 року
1/2 фіналу:
- 29 квітня/6 травня 2027 року
Фінал:
- 2 червня 2027 року
Жеребкування стикових матчів заплановане на 15 січня 2027 року. Натомість пари наступних стадій турніру складуть на церемонії у штаб-квартирі УЄФА 26 лютого.
Турнірна таблиця Ліги конференцій 2026/27
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