Календар матчів Ліги конференцій 2026/27: розклад усіх ігор

Українцям буде за кого вболівати у Лізі конференцій 2026/27

У сезоні 2026/27 Ліга конференцій УЄФА втретє пройде за новим форматом із 36 командами на загальному етапі. На відміну від Ліги чемпіонів та Ліги Європи, у третьому за рангом єврокубку на основній стадії кожна команда зіграє по 6 матчів (по 3 вдома та на виїзді) замість 8. Всі клуби змагатимуться у єдиній турнірній таблиці.

Загальний етап Ліги конференцій розпочався 15 жовтня 2026 року, а останній, шостий тур відбудеться 17 грудня 2026 року. Після цього команди продовжать боротьбу за трофей у плейоф.

Фінал Ліги конференцій сезону 2026/27 запланований на 26 травня 2027 року. Вирішальний матч прийме лейпцизька «Ред Булл Арена» в Німеччині.

Переможці Ліги конференцій

Третій за рангом – наймолодший з єврокубків. Перший трофей розіграли в сезоні 2021/22. Щоразу в турнірі тріумфувала нова команда. Наразі до переліку переможців Ліги конференцій входять італійська «Рома», лондонський «Вест Гем», пірейський «Олімпіакос», лондонські «Челсі» та «Крістал Пелас». У нинішній кампанії змагань жоден із попередніх переможців турніру не бере участі. Доля їхня склалася по-різному. Якщо «Рома» змагається у Лізі чемпіонів, то «Челсі» залишився без єврокубків, а «Вест Гем» взагалі вилетів у Чемпіоншип.

Дебютанти Ліги конференцій 2026/27

Відразу вісім клубів уперше в історії пробилися в основний раунд турнірів під егідою УЄФА. Данський «Орхус», албанська «Егнатія», тбіліський «Іберія 1999», литовський «Кауно Жальгіріс», шведський «М'єльбю», латвійська «Рига» та бельгійський «Сент-Трюйден» відсвяткували власні прем'єри. Натомість «Інтер Клуб Ескальдес» встановив досягнення національного масштабу – вперше представник Андорри пробився в груповий етап/основний раунд великого європейського турніру. Загалом боротьбу за трофей поведуть колективи з трьох десятків футбольних асоціацій Старого світу.

Українці в Лізі конференцій

Хоч вітчизняні колективи цьогоріч в основний раунд турніру не пробилися, та українські шанувальники футболу можуть підтримати кількох співвітчизників. Один із лідерів збірної України Віктор Циганков приєднався до амстердамського «Аякса». Кандидати до національної команди Арсеній Батагов і Олександр Романчук потрапили до заявок турецького «Трабзонспора» та «Універстаті» з румунської Крайови. А колишній хавбек молодіжної збірної України Ельдар Кулієв залишається в обоймі «Іберії 1999».

Розклад матчів Ліги конференцій 2026/27 Календар поєдинків та результати ігор Дата / Час Господарі Рахунок Гості Тур 1 КуПС 2:4 Трабзонспор Панатінаїкос 2:1 Борац Рига 1:1 Кайрат М'єльбю 2:0 Інтер Ескальдес-Енгордань Лугано 3:2 Црвена Звезда Гент 1:0 Орхус Егнатія 1:1 Мідтьюлланн Хайдук Спліт 2:1 Аякс Університатя Крайова 1:1 Хетафе ЦСКА Софія 1:2 Монако Фрайбург 3:2 Яблонець Аталанта 3:1 Пафос Гартс 1:1 Норшелланн Копенгаген 3:0 Брага Твенте 1:0 Тун Брайтон 4:0 Кауно Жальгіріс Сінт-Трейден 2:0 Іберія 1999 Бранн 2:1 Лінкольн Ред Імпс Тур 2 22.10. 17:30 Кайрат Алмати : Панатінаїкос 22.10. 19:45 Жальгіріс Каунас : Бранн 22.10. 19:45 Іберія 1999 : М'єльбю 22.10. 19:45 Інтер Клуб Ескальдес : Університатя Крайова 22.10. 19:45 Норшелланн : ЦСКА Софія 22.10. 19:45 Пафос : ФК Рига 22.10. 19:45 Трабзонспор : Хартс 22.10. 19:45 Хетафе : Лугано 22.10. 19:45 Црвена Звезда : Копенгаген 22.10. 19:45 Яблонець : Брайтон 22.10. 22:00 Аякс : Аталанта 22.10. 22:00 Борац Баня-Лука : КуПС 22.10. 22:00 Брага : Гент 22.10. 22:00 Лінкольн Ред Імпс : Твенте 22.10. 22:00 Мідтьюлланн : Сінт-Трейден 22.10. 22:00 Монако : Фрайбург 22.10. 22:00 Орхус : КФ Егнатія 22.10. 22:00 Тун : Хайдук Спліт Тур 3 05.11. 19:45 Аталанта : Кайрат Алмати 05.11. 19:45 КуПС : Гент 05.11. 19:45 Лінкольн Ред Імпс : Хайдук Спліт 05.11. 19:45 М'єльбю : Борац Баня-Лука 05.11. 19:45 Мідтьюлланн : Аякс 05.11. 19:45 Орхус : Брага 05.11. 19:45 Трабзонспор : Фрайбург 05.11. 19:45 Тун : Хартс 05.11. 19:45 Црвена Звезда : Інтер Клуб Ескальдес 05.11. 22:00 Копенгаген : Іберія 1999 05.11. 22:00 Лугано : Жальгіріс Каунас 05.11. 22:00 Монако : Норшелланн 05.11. 22:00 Панатінаїкос : ЦСКА Софія 05.11. 22:00 Сінт-Трейден : Бранн 05.11. 22:00 Твенте : Пафос 05.11. 22:00 Університатя Крайова : КФ Егнатія 05.11. 22:00 ФК Рига : Яблонець 05.11. 22:00 Хетафе : Брайтон Тур 4 26.11. 17:30 Кайрат Алмати : М'єльбю 26.11. 19:45 Аякс : Тун 26.11. 19:45 Брайтон : Університатя Крайова 26.11. 19:45 Бранн : Орхус 26.11. 19:45 Жальгіріс Каунас : ФК Рига 26.11. 19:45 Іберія 1999 : Хетафе 26.11. 19:45 КФ Егнатія : Лінкольн Ред Імпс 26.11. 19:45 Пафос : Мідтьюлланн 26.11. 19:45 Хартс : Монако 26.11. 19:45 Яблонець : Лугано 26.11. 22:00 Борац Баня-Лука : Аталанта 26.11. 22:00 Брага : КуПС 26.11. 22:00 Гент : Црвена Звезда 26.11. 22:00 Інтер Клуб Ескальдес : Копенгаген 26.11. 22:00 Норшелланн : Панатінаїкос 26.11. 22:00 Фрайбург : Твенте 26.11. 22:00 Хайдук Спліт : Сінт-Трейден 26.11. 22:00 ЦСКА Софія : Трабзонспор Тур 5 10.12. 17:30 Кайрат Алмати : Університатя Крайова 10.12. 19:45 Бранн : Брага 10.12. 19:45 Іберія 1999 : Црвена Звезда 10.12. 19:45 Копенгаген : Лугано 10.12. 19:45 КуПС : ЦСКА Софія 10.12. 19:45 Лінкольн Ред Імпс : Мідтьюлланн 10.12. 19:45 Трабзонспор : Яблонець 10.12. 19:45 ФК Рига : Аталанта 10.12. 19:45 Фрайбург : Панатінаїкос 10.12. 19:45 Хетафе : Інтер Клуб Ескальдес 10.12. 22:00 Брайтон : Монако 10.12. 22:00 КФ Егнатія : Жальгіріс Каунас 10.12. 22:00 М'єльбю : Пафос 10.12. 22:00 Орхус : Твенте 10.12. 22:00 Сінт-Трейден : Аякс 10.12. 22:00 Тун : Гент 10.12. 22:00 Хайдук Спліт : Норшелланн 10.12. 22:00 Хартс : Борац Баня-Лука Тур 6 17.12. 22:00 Аталанта : М'єльбю 17.12. 22:00 Аякс : Хетафе 17.12. 22:00 Борац Баня-Лука : ФК Рига 17.12. 22:00 Брага : КФ Егнатія 17.12. 22:00 Гент : Бранн 17.12. 22:00 Жальгіріс Каунас : Фрайбург 17.12. 22:00 Інтер Клуб Ескальдес : Орхус 17.12. 22:00 Лугано : Сінт-Трейден 17.12. 22:00 Мідтьюлланн : Хайдук Спліт 17.12. 22:00 Монако : Лінкольн Ред Імпс 17.12. 22:00 Норшелланн : КуПС 17.12. 22:00 Панатінаїкос : Брайтон 17.12. 22:00 Пафос : Хартс 17.12. 22:00 Твенте : Кайрат Алмати 17.12. 22:00 Університатя Крайова : Копенгаген 17.12. 22:00 Црвена Звезда : Трабзонспор 17.12. 22:00 ЦСКА Софія : Тун 17.12. 22:00 Яблонець : Іберія 1999

Плейоф Ліги конференцій 2026/27

Найкращі вісім команд основного раунду турніру потраплять відразу в 1/8 фіналу. Натомість ще 16 колективів зійдуться в стикових матчах за продовження боротьби за трофей. Переможці цих протистоянь складуть компанію вісімці найкращих на стадії 1/8 фіналу.

Стикові матчі:

18/25 лютого 2027 року

1/8 фіналу:

11/18 березня 2027 року

1/4 фіналу:

8/15 квітня 2027 року

1/2 фіналу:

29 квітня/6 травня 2027 року

Фінал:

2 червня 2027 року

Жеребкування стикових матчів заплановане на 15 січня 2027 року. Натомість пари наступних стадій турніру складуть на церемонії у штаб-квартирі УЄФА 26 лютого.

Турнірна таблиця Ліги конференцій 2026/27