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Перевершив Мессі та Роналду: Голанд встановив черговий рекорд Ліги чемпіонів

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Перевершив Мессі та Роналду: Голанд встановив черговий рекорд Ліги чемпіонів
Норвежець виступає за «Манчестер Сіті» з літа 2022 року
фото: Instagram Ерлінга Голанда

Норвезький нападник забив вже 60 м'ячів у головному єврокубку

Нападник «Манчетер Сіті» Ерлінг Голанд встановив черговий рекорд Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком».

25-річний нападаник відзначився дубле у матчі другого туру осовного раунду з «ПСЖ» (2:4). Для нього ці голи сали 60-м та 61-м у Лізі чемпіонів.

На те, щоб забити таку кількість голів у поєдинках головного єврокубку, норвежець витратив уього лише 60 матчів. Для порівняння, Ліонель Мессі забив стільки за 80 матчів, а Кріштіану роналду взагалі знадобилось 98 ігор.

Статистика гравців, які найшвидше забили 60 голів у Лізі чемпіонів

  • 1. Ерлінг Холанд – 60 матчів
  • 2. Ліонель Мессі – 80 матчів
  • 3. Роберт Левандовськи – 85 матчів
  • 4. Кіліан Мбаппе – 89 матчів
  • 5. Кріштіану Роналду – 98 матчів

Наразі Ерлінг Голанд є сьомим найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів у історії. Попереду нього Рауль (71), Кіліан Мбаппе (72), Карім Бензема (90), Роберт Левандовськи (109), Ліонель Мессі (129) та Кріштіану Роналду (140).

До слова, нападник англійського «Ліверпуля» Бредлі Баркола став найкращим футболістом другого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що головний тренер «Азії» Максим Шацьких може очолити київське «Динамо».

Теги: футбол Ліга чемпіонів рекорд Ліонель Мессі Карім Бензема Кіліан Мбаппе Кріштіану Роналду Ерлінг Голанд

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