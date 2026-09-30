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Спортдиректор загребського «Динамо» заявив, що клуб готовий зіграти з командою з Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Спортдиректор загребського «Динамо» заявив, що клуб готовий зіграти з командою з Росії
Дабац: У майбутньому ми обов'язково десь зіграємо з російською командою

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою

Спортивний директор загребського «Динамо» Даріо Дабац під час спілкування з пропагандистами заявив про бажання клубу в майбутньому провести товариський матч із російською футбольною командою. Про це повідомляє «Главком»

«Чи готові ви зіграти в майбутньому з російською командою?», – запитали пропагандисти у Дабаца.

«Так, у майбутньому ми обов'язково десь зіграємо з російською командою. Футбол – це спорт, і у спорті найважливішим має залишатися саме спорт. Без політики, релігії та расизму», – відповів Дабац.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.Географічна довідка

Нагадаємо, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.

Теги: ФК Динамо (Загреб) футбол

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