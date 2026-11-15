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Ліга націй УЄФА 2026/27: усі результати матчів 14 листопада – поразка України і розгром від Данії

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Ліга націй УЄФА 2026/27: усі результати матчів 14 листопада – поразка України і розгром від Данії
Синьо-жовті після поразки Північній Ірландії втратили шанси на боротьбу за підвищення
фото: УАФ

День видався не надто вдалим для українських вболівальників

14 листопада пройшли чергові ігри п'ятого туру Ліги націй УЄФА 2026/27. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком»

Дивізіон А

Данія влаштувала справжній розгром Португалії на її полі, завершивши матч з рахунком 1:4. Гості відкрили рахунок наприкінці першого тайму завдяки пенальті Гейб'єрга, а після перерви головним героєм став Гойлунд, який забив двічі протягом семи хвилин. На 75-й хвилині Андерсен зробив рахунок 4:0, а португальці спромоглися лише на гол престижу Сілви в компенсований час.

Норвегія також здобула перемогу після безгольового першого тайму: Нуса та Шельдеруп забили з інтервалом у дев'ять хвилин. На це Вельс відповів своїм першим голом від Брукса, але наприкінці зустрічі Голанд реалізував пенальті, зафіксувавши рахунок 3:1.

Дивізіон В

Найголовнішим матчем дня був поєдинок збірної України, яка поступилася Північній Ірландії з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив гол Девліна на 68-й хвилині. У нашій групі Угорщина здолала Грузію (2:0) та зробила гарну заявку на вихід у дивізіон А.

В інших матчах Австрія мінімально перемогла Ірландію завдяки голу Калайджича на 78-й хвилині. Косово та Ізраїль зіграли внічию 0:0, причому господарі догравали зустріч у меншості після вилучення Ходжі. Цікаво, що Швеція ледь не розгубила перевагу в три м'ячі над Боснією і Герцеговиною, адже після перерви боснійці двічі забили й повернули інтригу в матч, який вони зрештою програли. Неочікувано Румунія здолала Польщу (2:1), забивши два м'ячі протягом чотирьох хвилин у другому таймі. Тепер у румунів є шанс врятуватися і оминути виліт у дивізіон С. 

Ліга націй УЄФА 2026/27

Груповий етап, п'ятий тур (14 листопада)

Ліга А
Норвегія
 3:1 (0:0) Вельс
Голи: Нуса (59), Шельдеруп (68) Голанд (88) – Брукс (79)
Португалія​​ 1:4 (0:1) Данія
Голи: Сілва (90+3) – Гейб’єрг (43), Гойлунд (50, 57), Андерсен (75)

Ліга В
Грузія
 0:2 (0:0) Угорщина
Голи: Двалі (автогол, 73), Варга (85)
Північна Ірландія 1:0 (0:0) Україна
Голи: Девлін (68)
Косово 0:0 (0:0) Ізраїль
Австрія 1:0 (0:0) Ірландія
Голи: Калайджич (78)
Румунія
 2:1 (0:0) Польща
Голи: Чікилдеу (68), Ман (72) – Регула (82)
Швеція 3:2 (3:0) Боснія і Герцеговина
Голи: Свенссон, 5, Дьокереш, 11, пен., 45+2, пен. – Гігович, 48, Колашинац, 62

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга В

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 13 листопада вболівальники мали змогу побачити у Лізі націй розгром від Нідерландів і сенсацію Фарер. 

Теги: футбол Ліга націй Збірна України

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