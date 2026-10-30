«Реал» поверне власного вихованця з чемпіонату Італії – джерело

Королівський клуб вражений прогресом оборонця в Серії A

Мадридський «Реал» зібрався викупити центрбека італійського «Комо» Хакобо Рамона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інсайдера Маттео Моретто.

«Вершкові» лише влітку продали оборонця за 2,5 млн євро. Проте, в угоді про трансфер іспанський гранд передбачив опцію зворотного викупу за 8 млн. «Реал» планує скористатися цим пунктом уже в літнє трансферне вікно-2027.

Водночас наразі Рамон не гарантував собі виступи за рідний клуб. Після повернення в Мадрид тренерський штаб оцінить потенціал центрбека та вирішить його подальшу долю. Він або залишиться на «Бернабеу», або буде проданий за вищу суму.

Рамон у нинішньому сезоні провів 12 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав три голи та один асист. Інтерес до нього проявляють англійські клуби.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратським перевізником Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.