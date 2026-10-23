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Marca назвала найкращого футболіста сезону 2025/26

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Marca назвала найкращого футболіста сезону 2025/26
Кейн забив 73 голи за «Баварію» та Англію у 65 матчах минулого сезону.

33-річний Гаррі Кейн переміг за підсумками голосування 226 членів міжнародного журі

Нападник німецької «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн став найкращим гравцем сезону за версією іспанського видання Marca. Про це повідомляє «Главком».

33-річний Гаррі Кейн переміг за підсумками голосування 226 членів міжнародного журі. Зокрема, журналістів Marca та інших світових ЗМІ.

Друге місце посів півзахисник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль. На третьому рядку розташувався нападник іспанського «Реала» Кіліан Мбаппе.

У сезоні 2025/2026 Кейн із «Баварією» став переможцем Суперкубку, Кубка Німеччини та чемпіоном Бундесліги. У складі збірної Англії нападник виборов бронзову медаль Чемпіонату світу 2026 року. Кейн забив 73 голи за «Баварію» та Англію у 65 матчах минулого сезону.

Нагадаємо, нідерландський фахівець Луї ван Гал жорстко розкритикував УЄФА через новий формат Ліги чемпіонів.

Луї ван Гал звинуватив УЄФА в тому, що організацію хвилює лише прибуток.

«Це безглуздо – те, який формат турніру вигадала УЄФА. Зараз у ньому може брати участь будь-хто. УЄФА думає лише про те, як заробити гроші. Це корумпований світ.

Адже вона називається Лігою чемпіонів, чи не так? У ній мають грати найкращі команди. Розрив у рівні команд був би меншим, голів – теж, натомість самі матчі були б набагато якіснішими, а футбол – кращим», – заявив ван Гал.

Луї ван Гал за свою кар'єру здобув понад 20 трофеїв, працюючи в Нідерландах, Іспанії, Німеччині та Англії.

Теги: Гаррі Кейн футбол

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