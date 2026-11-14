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Огляд матчів Ліги націй УЄФА 2026/27 за 13 листопада: Нідерланди зробили розгром, а Фарерські острови шокували Словаччину

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Огляд матчів Ліги націй УЄФА 2026/27 за 13 листопада: Нідерланди зробили розгром, а Фарерські острови шокували Словаччину
Нідерланди влаштували справжній погром амбітній Греції
фото: KNVB

13 листопада, пройшли чергові ігри п'ятого туру Ліги націй УЄФА 2026/27. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком»

Дивізіон А

Нідерланди влаштували Греції справжній розгром, забивши п'ять м'ячів ще до перерви. Головним героєм зустрічі став Тіджані Рейндерс, який оформив хет-трик уже в першому таймі, причому на це йому вистачило 21 хвилини. Після перерви господарі не зупинилися: Тімбер забив ще двічі, а Мален довів рахунок до непристойного 7:0.

У цій же групі німці здобули впевнену перемогу в Белграді. Уже на третій хвилині серб Бабич зрізав м'яч у власні ворота, а згодом Вірц подвоїв перевагу гостей. У другому таймі Бабич реабілітувався голом у ворота суперника, проте надії Сербії на порятунок зруйнував Груда. Господарям у підсумку довелося догравали зустріч удев'ятьох після двох вилучень.

Дивізіон В

Словенія та Швейцарія не змогли відкрити рахунок у доволі закритому протистоянні, завершивши матч з рахунком 0:0. Натомість шотландці вирвали перемогу завдяки дублю Джона Макгінна, який відкрив рахунок на 54-й хвилині, а на 74-й хвилині забив пенальті, яке допомогло шотландцям перемогти 2:1. 

Дивізіон C

Молдовани здобули важливу домашню перемогу над Казахстаном завдяки дублю Попеску. Господарі відкрили рахунок наприкінці першого тайму, але після перерви Чесноков відновив рівновагу. Попеску вдруге засмутив казахстанців на 77-й хвилині та приніс своїй команді три очки.

У цій же групі Фарерські острови знову продемонстрували, що здатні створювати проблеми суперникам із вищим статусом. Вони двічі виходили вперед у протистоянні зі Словаччиною: спочатку завдяки пенальті Давідсена, а після перерви – голу Самуельсена. Словаччина обидва рази відігравалася, встановивши остаточний рахунок 2:2 на 74-й хвилині.

В іншій групі Ісландія влаштувала Болгарії розгром на виїзді, а головною зіркою вечора став Андрі Гудйонсен. Форвард оформив хет-трик, забивши тричі – на 17-й, 68-й та 79-й хвилинах. Ще один м'яч ісландці забили завдяки автоголу Ценова. Водночас Естонія здобула мінімальну виїзну перемогу завдяки голу Паскочия на 42-й хвилині, а Люксембург так і не знайшов відповіді після пропущеного м'яча.

Дивізіон D

Андорра вирішила долю зустрічі з Гібралтаром ще до перерви. Лопес відкрив рахунок на 24-й хвилині, а через 11 хвилин Росас закріпив перевагу господарів.

Азербайджан у своєму матчі обмежився одним голом, але цього вистачило для перемоги. На 26-й хвилині відзначився Емрелі, після чого гості зберегли мінімальну перевагу до фінального свистка.

Ліга націй УЄФА 2026/27

Груповий етап, п'ятий тур (13 листопада)

Ліга А
Нідерланди 7:0 (5:0) Греція
Голи: Саммервілл (6), Рейндерс (12, 18, 33), Тімбер (40, 59), Мален (62)
Сербія 1:3 (0:2) Німеччина
Голи: Бабич (56) – Бабич (автогол, 3), Вірц (14), Груда (50)

Ліга В
Словенія 0:0 (0:0) Швейцарія
Шотландія 2:1 (0:0) Північна Македонія
Голи: Макгінн (54, 74) – Растодер (57)

Ліга С
Молдова 2:1 (1:0) Казахстан
Голи: Попеску (39, 77) – Чесноков (51)
Словаччина 2:2 (1:1) Фарерські острови
Голи: Прекоп (17), Гараслін (74) – Давідсен (30), Самуельсен (48)
Болгарія
 0:5 (0:2) Ісландія
Голи: Гудйонсен (17, 68, 79), Оскарссон (21), Ценов (автогол, 52)
Люксембург 0:1 (0:1) Естонія
Голи: Паскочий (42)

Ліга D
Андорра 2:0 (2:0) Гібралтар
Голи: Лопес (24), Росас (35)
Ліхтенштейн 0:1 (0:1) Азербайджан
Голи: Емрелі (26)

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга B

Standings provided by Sofascore

Ліга C

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Ліга D

Standings provided by Sofascore

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що 12 листопада стартувало заключне вікно Ліги націй УЄФА 2026/27

Теги: Ліга націй футбол

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