«Динамо» перемогло «Шахтар» у матчі УПЛ-2

Супряга відзначився дублем у грі з «Шахтарем» U21

У суботу, 7 листопада, «Динамо» U21 провело поєдинок 12-го туру чемпіонату молодіжних команд – Української Прем’єр-Ліги-2 – сезону 2026/2027: підопічні Павла Чередніченка у статусі гостей зустрічалися з донецьким «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Гості більше володіли м’ячем і з самого початку почали створювати загрози для чужих воріт. Після кількох хороших спроб, які не стали результативними, у другій половині першого тайму кияни провели активну п’ятихвилинку, протягом якої змогли відзначитися двічі. Спочатку Супряга відгукнувся на чудовий навіс Бекерського справа до штрафного майданчика та майстерно переграв воротаря – 0:1.

Через кілька хвилин той же Супряга зібрав навколо себе у штрафному майданчику донеччан чотирьох суперників, які завадили йому завдати прицільного удару, втім м’яч відскочив до Пашка, який з району півкола перед штрафним майданчиком влучним ударом спрямував м’яч у ворота – 0:2.

На початку другого тайму Коробов порушив правила у власному штрафному майданчику проти Цуканова, й арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий удар реалізував сам постраждалий – м’яч від стійки залетів у кут воріт – 1:2.

Незадовго до фінального свистка Супряга оформив дубль, забивши свій дев’ятий м’яч та вийшовши на перше місце у списку найкращих бомбардирів УПЛ-2. Владислав втікав від Милокоста, який намагався вибити м’яч, але від ноги динамівця він таки залетів у ворота – 1:3.

Українська Прем’єр-Ліга-2, 12-й тур

«Шахтар» U21 – «Динамо» U21 – 1:3 (0:2)

Голи: Цуканов (48, з пен) – Супряга (32, 86), Пашко (35)

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