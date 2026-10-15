«Сельта» – «Ювентус». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи

Портове місто прийме представників провідних першостей

Сьогодні, 15 жовтня 2026 року, «Сельта» з іспанського Віго на арені «Балаїдос» зустрінеться з туринським «Ювентусом» у поєдинку другого туру основного раунду Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Сельта» – «Ювентус»

Лідером симпатій на 14:20 15 жовтня став італійський гранд, переконані фахівці GGBET. На домашню перемогу галісійців запропоновано коефіцієнт 3,65. Тим часом на потенційний успіх «Юве» закладено кеф 2,20. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,32. Зате на бойову мирову (1:1) виставлено коефіцієнт 6,10. Натомість на тотал менше 1,5 запропоновано кеф 2,97.

Передматчевий стан команд

«Сельта» невдало розпочала основний раунд турніру. Кельти зазнали виїзної поразки від кіпрської «Омонії» (0:1). Минулої неділі галісійці розписали нічию з «Ельче» (0:0) в іспанській Ла Лізі.

Натомість «Ювентус» розтрощив нідерландський «Неймеген» у першому турі (5:0). Голами відзначилися вінгери Гонсалес і Алайбеговіч, нападник Вольтемаде, оборонець Челік і форвард Коло Муані. А в чемпіонаті Італії після міжнародної паузи «б'янконері» розійшлися миром із «Кальярі» (1:1). Забитий м'яч оформив той же Коло Муані.

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Орієнтовні склади команд

«Сельта»: Раду – Родрігес, Лаго, Алонсо – Нуньєс, Моріба, Фебас, Каррейра – Хутгла, Гонсалес, Сведберг

«Ювентус»: Вікаріо – Калюлю, Гатті, Келлі – Маккенні, Копмайнерс, Сарр, Камб'язо – Алайбеговіч, Консейсан – Вольтемаде

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд перетнулися вдруге. Перше побачення суперників припало на сезон 1999/2000. Тоді жереб звів їх у рамках 1/8 фіналу Кубка УЄФА.

У першому поєдинку «Ювентус» оформив домашню перемогу (1:0). Переможний м'яч забив форвард Ковачевіч. Та на Піренеях «кельти» взяли реванш (4:0). Голи оформили півзахисник Макелеле та нападник Маккарті (дубль). Ще один м'яч виявився автоголом оборонця «б'янконері» Бірінделлі.

Де дивитися матч «Сельта» – «Ювентус»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 2».