Потужні матчі від «Лугано» та «Панатінаїкоса»: результати другого туру Ліги конференцій 2026/27

«Лугано» вперше у своїй історії забило п'ять голів в турнірі під егідою УЄФА

Одразу кілька поєдинків завершилися з розгромними рахунками

У Лізі конференцій були зіграні матчі другого туру основного етапу турніру. Про найцікавіші події ігрового дня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Катастрофа для «Хетафе» проти «Лугано»

Зустріч «Хетафе» та «Лугано» розпочалася з неймовірно швидкому обміну голами. Спершу Азон вивів іспанців уперед уже на другій хвилині, проте Аєті зрівняв рахунок практично відразу. На сьомій хвилині Сіміньяні забив удруге за гостей, а на 26-й Аєті оформив дубль, збільшивши перевагу швейцарців до двох м'ячів.

Після перерви «Лугано» продовжив контролювати перебіг зустрічі. Біслімі на 50-й хвилині зробив рахунок 4:1, а Майораль на 74-й скоротив відставання господарів. Однак інтрига швидко зникла: Беренс забив п'ятий м'яч гостей у компенсований час. У підсумку «Хетафе» пропустив п'ять голів удома, а його спроби повернутися в гру не дали бажаного результату.

«Аякс» Циганкова дотиснув «Аталанту» наприкінці матчу

У першому таймі матчу «Аякса» проти «Аталанти» команди не змогли відкрити рахунок, та і після перерви гра тривалий час залишалася безрезультативною. «Аталанта» втримувала нічию, проте в заключному відрізку господарі все ж знайшли можливість змінити перебіг матчу.

На 87-й хвилині Арокодаре вивів амстердамців уперед, а вже в компенсований час Узане закріпив перевагу «Аякса» до 2:0. Взяв участь у поєдинку і українець Віктор Циганков, однак особливо гострими діями він не відзначився.

«Панатінаїкос» розгромив «Кайрат» у Казахстані

«Панатінаїкос» упевнено переміг «Кайрат» у гостьовому матчі Ліги конференцій, забивши суперникам одразу п'ять разів. Грецький клуб відкрив рахунок на шостій хвилині завдяки голу Таборди, а на 24-й Дессерс подвоїв перевагу. На початку другого тайму нападник оформив дубль, зробивши рахунок 3:0, а Кангва на 57-й хвилині забив четвертий м'яч гостей.

За чверть години до завершення основного часу Растодер довів перевагу «Панатінаїкоса» до п'яти голів. «Кайрат» зумів відповісти лише на 79-й хвилині, коли Бекболат забив м'яч престижу. Проте цей гол уже не міг повернути інтригу, бо перемога греків лишилася розгромною.

Наступний тур Ліги конференцій пройде 5 листопада. А з усіма результатами другого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Ліга конференцій 2026/27. Етап ліги. Другий тур

«Кайрат» – «Панатінаїкос» 1:5 (0:2)

Голи: Бекболат (79) – Таборда (6), Дессерс (24, 47), Кангва (57), Растодер (75)

«Каунас Жальгіріс» – «Бранн» 1:4 (1:3)

Голи: Ренан Олівейра (12) – Кастро (7), Гольм (25, 40, 85)

«Іберія 1999» – «М’єльбю» 1:1 (0:0)

Голи: Джинджолава (55) – Петтерсон (89)

«Інтер Ескальдес» – «Університатя Крайова» 1:3 (0:2)

Голи: Арельяно (77) – Аль-Хамлаві (3), Баярам (​​5), Елізор (86)

«Норшелланн» – «ЦСКА Софія» 2:2 (0:1)

Голи: Адель (55, 67) – Годой (8, 88)

«Пафос» – «Рига» 1:1 (0:0)

Голи: Біел (76) – Кайо Феррейра (67)

«Трабзонспор» – «Хартс» 2:0 (1:0)

Голи: Салах (32), Франкуліно (58)

«Хетафе» – «Лугано» 2:5 (1:3)

Голи: Азон (2), Майораль (74) – Аєті (3, 26), Сіміньяні (7), Біслімі (50), Беренс (90+2)

«Црвена Звезда» – «Копенгаген» 2:2 (2:1)

Голи: Елснік (34), Костов (51) – Гаштаров (автогол, 29), Каррісо (70)

«Яблонець» – «Брайтон» 0:0 (0:0)

«Аякс» – «Аталанта» 2:0 (0:0)

Голи: Арокодаре (87), Узане (90+3)

«Борац» – «КуПС» 2:0 (1:0)

Голи: Савич (29), Декет (50)

«Брага» – «Гент» 2:0 (1:0)

Голи: Гомес (3), Гонсало (76)

«Лінкольн Ред Імпс» – «Твенте» 1:4 (1:2)

Голи: Нано (38) – ван ден Белт (19, 57), Вегхорст (24), Вайдманн (90+3)

«Мідтьюлланн» – «Сент-Трейден» 0:1 (0:1)

Голи: Соель (42)

«Монако» – «Фрайбург» 3:0 (1:0)

Голи: Бруннер (45+2), Камара (83), Фаті (90+1)

«Орхус» – «Егнатія» 1:1 (0:1)

Голи: Богере (49) – Груда (13)

«Тун» – «Хайдук» 0:1 (0:1)

Голи: де Алмейда (17)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що перший тиждень Ліги конференцій подарував одразу кілька пам'ятних розв'язок.