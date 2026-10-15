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Популярна стримінгова платформа купила права на Чемпіонат світу 2030 з футболу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Популярна стримінгова платформа купила права на Чемпіонат світу 2030 з футболу
Чемпіонат світу вперше висвітлюватиметься на популярній платформі
фото: Imago

Для Netflix угода щодо Чемпіонату світу з футболу стане історичною

Netflix уклав історичну угоду з ФІФА та отримав ексклюзивні права на трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2030 року в Іспанії та Андоррі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Netflix España.

Перший повний Чемпіонат світу на стримінговій платформі

Угода передбачає не лише показ матчів. Netflix також готуватиме передматчеві програми, аналізуватиме події під час перерви та після фінального свистка, а впродовж турніру випускатиме щоденні огляди. Це перший випадок, коли стримінговий сервіс отримав ексклюзивні права на показ усього чоловічого чемпіонату світу на іспанському ринку. Водночас через вимоги місцевого законодавства частину матчів транслюватимуть і на безкоштовному телебаченні.

Зокрема, окремий телеканал, назву якого Netflix оголосить пізніше, покаже всі матчі збірної Іспанії, обидва півфінали та фінал. Крім того, сама платформа безкоштовно транслюватиме по одному матчу кожного ігрового дня. Такі умови пов’язані із Загальним законом про аудіовізуальні комунікації Іспанії, який відносить півфінали та фінал чемпіонату світу, а також офіційні матчі національної збірної до подій загального інтересу.

Особливий Чемпіонат світу

Мундіаль 2030 року буде присвячений сторіччю першого Чемпіонату світу. Основними господарями турніру стануть Іспанія, Португалія та Марокко. Водночас кілька пам’ятних матчів проведуть в Аргентині, Парагваї та Уругваї – країнах, пов’язаних з історією першого розіграшу змагань.

Netflix уже має досвід співпраці з ФІФА. Платформа володіє правами на жіночі Чемпіонати світу 2027 та 2031 років у США й Канаді. У червні 2026 року також вийшла офіційна футбольна відеогра FIFA World Cup: Launch Edition, створена за участю Netflix. У ній представлені 48 національних збірних і понад 1200 ліцензованих футболістів.

Керівниця контентного напряму Netflix Бела Баджарія наголосила, що небагато спортивних подій здатні об’єднувати людей так, як Чемпіонат світу. Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрьом також назвав турнір 2030 року особливим розіграшем змагань.

Нагадаємо, що стала відома позиція Інфантіно щодо розширення Чемпіонату світу до 64 команд

Теги: чемпіонат світу Іспанія Португалія Марокко футбол

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