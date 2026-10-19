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Бременський контролер судитиме матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Бременський контролер судитиме матч «Шахтаря» в Лізі чемпіонів
Гарм Осмерс вдруге працюватиме з вітчизняним колективом
фото: EFE

УЄФА довірила німецькій бригаді черговий поєдинок «гірників»

Арбітр Гарм Осмерс отримав призначення на третій тур основного раунду Ліги чемпіонів, у якому міланський «Інтер» прийме донецький «Шахтар». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт турніру.

41-річному контролеру інвестицій з німецького Бремена допоможуть його співвітчизники. Лайнсменами будуть Крістіан Гіттельманн і Крістіан Дітц. Четвертий рефері – Флоріан Екснер. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватимуть німці Роберт Шрьодер і Беньямін Бранд.

Осмерс вдруге перетнеться з представником України. У сезоні 2024/25 він працював у поєдинку основного раунду Ліги Європи між сан-себастьянським «Реал Сосьєдадом» і київським «Динамо». Столичний гранд той матч програв (0:3).

Поєдинок «Інтер» – «Шахтар» відбудеться 21 жовтня у Мілані. Матч прийме стадіон «Джузеппе Меацца». Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

До слова, раніше «Шахтар» напіврезервним складом здолав «Колос» із Ковалівки в УПЛ. Голами відзначилися оборонці Тобіас і Бондар. «Гірники» закріпилися в лідерах дивізіону.

Нагадаємо, нещодавно «Шахтар» упевнено переграв АЕК із Афін у Лізі чемпіонів. Забиті м'ячі оформили хавбек Педріньйо та вінгер Мендоза. Ще один м'яч – автогол воротаря Бріньйолі.

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Теги: ФК Інтер (Мілан) Ліга чемпіонів суддя ФК «Шахтар» футбол

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