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Під час протестів у Франції злодії викрали колекційну футболку Мессі

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Під час протестів у Франції злодії викрали колекційну футболку Мессі
Злодії вкрали артефакти Мессі, який провів більшість своєї кар'єри у «Барселоні»
фото: Conflict

Злодії навіть встигли сфотографуватися зі своїми «трофеями»

У Парижі під час заворушень поблизу площі Республіки незнайомець викрав футболку «Барселони» з автографом Ліонеля Мессі та капітанську пов’язку аргентинського футболіста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport24. 

Зухвала кражіка

Інцидент стався в магазині в центрі французької столиці. У соціальних мережах поширилося відео, на якому двоє людей із закритими обличчями демонструють викрадені футбольні раритети. Обидва предмети мають автограф Мессі.

Точну вартість викраденого наразі не встановили. Також невідомо, у якому матчі аргентинець міг використовувати цю футболку та капітанську пов’язку. Офіційної оцінки їхньої вартості не оприлюднювали, але ці предмети можуть коштувати кілька тисяч євро на колекційному ринку.

Вартість футбольних реліквій залежить від кількох чинників: автентичності автографа, стану предмета, його історичного значення та того, чи використовував футболіст річ під час офіційних матчів. Показовим прикладом є шість футболок, які Мессі носив під час Чемпіонату світу 2022 року в Катарі. Ці атрибути, пов'язані з тріумфом збірної Аргентини на мундіалі, продали на аукціоні за загальну суму понад шість мільйонів євро.

Однак переносити цю оцінку на викрадену в Парижі футболку не можна: немає підтвердження, що вона використовувалася в історичному матчі. Її колекційна цінність передусім пов'язана з автографом аргентинця та його легендарною кар'єрою в «Барселоні».

Легендарна кар'єра Мессі за «Барселону»

Ліонель Мессі віддав каталонському клубу більшу частину своєї професійної кар'єри, перетворившись із вихованця академії «Ла Масія» на справжню живу легенду світового футболу. У складі «синьо-гранатових» аргентинець встановив безліч неймовірних рекордів, завоював 10 титулів чемпіона Іспанії, 4 рази тріумфував у Лізі чемпіонів та здобув безліч інших національних і міжнародних трофеїв. Його унікальний зв'язок із клубом та вболівальниками робить будь-які реліквії з його періоду в «Барселоні» дуже коштовними на колекційному ринку.

Ба більше, зухвала крадіжка футболки та капітанської пов'язки набула особливого символізму, адже інцидент стався у Парижі напередодні принципового матчу Ліги чемпіонів між двома колишніми клубами аргентинця – ПСЖ та «Барселоною». 

Нагадаємо, що «Динамо» представило колекцію футболок, яка присвячена легендарним подіям в історії клубу

Теги: Ліонель Мессі футбол ФК Барселона ФК Парі Сен-Жермен

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