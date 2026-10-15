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Микола Литовка розповів, як завоював бронзу Євроліги з пляжного футзалу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Микола Литовка розповів, як завоював бронзу Євроліги з пляжного футзалу
Разом з Миколою Литовкою Україна завоювала перші медалі в історії
фото: пресслужба АПФУ

Влітку 2004 року Микола Литовка спробував свої сили у новому виді спорту

Украхїнський голкіпер Микола Литовка, відомий своїми виступами у чемпіонатах України та В'єтнаму, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповів як у 2004 році доєднався до збірної з пляжного футболу та разом з нею завоював бронзу Євроліги.

«Це була випадковість. Я приїхав у відпустку влітку і мене один мій знайомий запросив зіграти у фіналі Кубка Києва з пляжного футболу. Я приїжджаю туди, а там були Олег Саленко (найкращий бомбардир Чемпіонату світу 1994 року – «Главком»), Віктор Мороз (чемпіон СРСР у складі Динамо – «Главком»). Ми зіграли фінал, виграли його. Вони подивилися й питають: «У тебе є закордонний паспорт?». Я кажу: «Є». Мені кажуть: «Ми через п'ять днів їдемо в Португалію на міжнародний турнір».

Я здивувався. Це була моя відпустка, я зіграв у фіналі Кубка Києва випадково. У пляжному футболі тоді були хлопці, які грали в футзал, та деякі, хто грав професійно у футбол. У той час в пляжний футбол залучали колишніх футбольних зірок. За Францію, наприклад, тоді грали і Ерік Кантона, і Лоран Блан, і Фаб'єн Бартез, за Іспанію грав ексфутболіст «Барселони» Хорхе Салінас. Було цікаво. Я ж кажу, так випадково з'їздив. За три місяці зʼїздили і виграли «бронзу» Євроліги, після цього повернувся до професіонального футболу, оскільки розумів, що особливо в пляжному футболі не заробиш», – сказав Литовка.

Збірна України у 2004 році завоювала історічні бронзові медалі, посівши третє місце заліку. Головним тренером тої команди був Віктор Мороз.

До слова, нападник англійського «Ліверпуля» Бредлі Баркола став найкращим футболістом другого туру основного раунду Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що головний тренер «Азії» Максим Шацьких може очолити київське «Динамо».

Теги: пляжний футбол футбол

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