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Історичний Ярмоленко та велика кількість тривог: результати 11 туру УПЛ 2026/27

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Історичний Ярмоленко та велика кількість тривог: результати 11 туру УПЛ 2026/27
Андрій Ярмоленко став новим гегемоном української футбольної першості
фото: ФК «Динамо»

Під час 11-го туру УПЛ була переписана історія чемпіонату 

Завершення десятий тур Української Прем'єр-ліги, який водночас став дуже непростим і насиченим на гарні події. Про головні моменти ігрового тижня в цьому огляді повідомляє «Главком».

Ярмоленко – новий рекордсмен УПЛ

Андрій Ярмоленко став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України. У матчі проти «Кривбасу» капітан «Динамо» відзначився з пенальті на 43-й хвилині та забив свій 125-й м'яч в УПЛ. Завдяки цьому він випередив Максима Шацьких, із яким до цього ділив перше місце в історичному рейтингу. Тепер він одноосібно очолює список найрезультативніших футболістів чемпіонату. 

Але сам матч завершився для досвідченого футболіста не дуже позитивними емоціями. Ще до перерви Ярмоленко отримав пряму червону картку після грубого фолу, залишивши «Динамо» в меншості на весь другий тайм. Кияни зуміли втримати перемогу з рахунком 2:0, проте лишилися одного зі своїх ключових футболістів доволі рано. 

Ювілейна перемога Григорчука

Роман Григорчук відзначився важливим тренерським досягненням у матчі проти «Вереса».  Одесити невдало розпочали зустріч і пропустили вже на третій хвилині після гола Веслі Помби, проте швидко оговталися. Василь Курко зрівняв рахунок, а Крістіан Мба ще до перерви вивів гостей уперед. Після відпочинку Андрій Хома забив третій м'яч і допоміг команді довести справу до впевненої перемоги. Перемога «Чорноморця» з рахунком 3:1 стала для фахівця 30-ю гостьовою в чемпіонаті України.

Для «Чорноморця» цей результат мав значення не лише через ювілей наставника. Одесити перервали серію з шести матчів без перемог у чемпіонаті та нарешті здобули три очки після тривалого невдалого відрізка. 

Короткий тур через тривоги

Черговий тур чемпіонату України пройшов із серйозними змінами в календарі через безпекову ситуацію. Повітряні тривоги вплинули на проведення одразу кількох зустрічей: матч «Лівий берег» – «Буковина» не вдалося дограти в запланований день, а поєдинки «Колос» – «Полісся» та ЛНЗ – «Харків» довелося перенести. 

Тривоги впливали й на матчі, які все ж відбулися. Зокрема, поєдинок «Зорі» проти «Епіцентра» двічі переривали через загрозу, а зустріч «Кривбасу» з «Динамо» розпочалася із затримкою більш ніж на пів години. Цей тиждень ще раз нагадав, наскільки складно проводити український футбольний чемпіонат в умовах постійної загрози повітряних атак.

Наступний тур УПЛ пройде 6-8 листопада. А з усіма результатами дограних (або майже дограних) матчів можна ознайомитися нижче. 

Українська Прем'єр-ліга 2026/27. Одинадцятий тур

Шахтар 2:0 Оболонь
Голи: Аліссон (70, 85)
Верес 1:3 Чорноморець
Голи: Веслі Помба (3) – Курко (21), Мба (33), Хома (70)
Лівий берег 0:1 (призупинено) Буковина
Голи: Груша (23)
Кривбас 0:2 Динамо
Голи: Пономаренко (18), Ярмоленко (43)
Зоря 1:0 Епіцентр
Голи: Бах (55)
Карпати 5:0 Кудрівка
Голи: Костенко (50, 53, 73), Чачуа (80), Антонюк (86)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого туру в УПЛ стався найменш результативний тиждень сезону

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Теги: Андрій Ярмоленко Роман Григорчук Андрій Хома футбол УПЛ

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