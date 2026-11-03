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«Шахтар» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» – «Спортінг». Прогноз і анонс на матч четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів
Глейкер Мендоза оформив два голи в турнірі
фото: ФК «Шахтар»

Чемпіон України зустрінеться з португальським грандом

Сьогодні, 3 листопада 2026 року, донецький «Шахтар» на стадіоні «Стемфорд Брідж» у Лондоні прийме лісабонський «Спортінг» у поєдинку четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – «Спортінг»

Шанси віцечемпіона Португалії на 10:15 3 листопада виглядають привабливішими, стверджують букмекери GGBET. На домашню перемогу «гірників» закладено коефіцієнт 3,57. Зате на потенційний успіх «левів» запропоновано кеф 2,05. Нічию за підсумком 90 хвилин оцінено балом 3,81. Натомість на мінімальну звитягу «Шахтаря» (1:0) виставлено коефіцієнт 10,50. Тим часом на тотал менше 2,0 закладено кеф 3,57.

Передматчевий стан команд

У попередньому турі основного раунду турніру підопічні Арди Турана поступилися міланському «Інтеру» (0:1). А в другому турі «Шахтар» переграв афінський АЕК (3:1). Голами відзначилися хавбек Педріньйо, який реалізував одинадцятиметровий, оборонець Тобіас і вінгер Мендоза.

Тим часом «Спортінг» два тижні тому несподівано програв австрійському ЛАСКу (2:3). Дубль тоді оформив форвард Суарес. Перед цим «леви» розібралися з французьким «Лансом» (2:0). Забиті м'ячі до свого активу записали той же Суарес і півзахисник Думбія.

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Орієнтовні склади команд

«Шахтар»: Різник – Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Очеретько – Аліссон, Ізакі, Гомес, Мендоза – Еліас

«Спортінг»: Кайке Перейра – Фреснеда, Куарежма, Інасіу, Араухо – Ліма, Думбія, Альтіміра – Катаму, Суарес, Іранкунда

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнулися вдруге. Перше побачення суперників припало на сезон 2008/09. Тоді гранди змагалися на груповому етапі Ліги чемпіонів.

«Леви» двічі здолали «Шахтар» із мінімальним рахунком (1:0). У столиці Португалії переможний м'яч оформив нападник Дерлей. Натомість в Донецьку перемогу «Спортінгу» приніс форвард Лієдсон.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Спортінг»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».

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Теги: футбол ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів ФК «Спортінґ» (Лісабон)

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