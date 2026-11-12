Результати Ліги націй 2026/27 за 12 листопада: Італія здолала Францію, Бельгія вибила Туреччину з еліти
Стартувало заключне вікно Ліги націй УЄФА 2026/27
Сьогодні, 12 листопада, пройшли перші ігри п'ятого туру Ліги націй у дивізіонах А та С. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком».
Головна несподіванка дня
Для Італії матч з французами був досить важливим, адже будь-які очки з лідерами групи означали б більші шанси на уникнення ігор за пониження та вихід до 1/4 Ліги А. Почалося все для Італії досить непросто, бо французи першими забили завдяки одній з головних зірок команди Майклу Олісе на 10-й хвилині. Проте довго з відповіддю представники Сквадри Адзурри не забарилися, бо Франческо Піо Еспозіто зрівняв рахунок на 26-й хвилині.
Після перерви в іншого Еспозіто, Себастьяно, був шанс забити з пенальті, але він його змарнував. Від цього, щоправда, доля матчу не змінилася, адже італійська машина завелася у другому таймі: спершу відзначився взяттям воріт Давіде Фраттезі, а потім Франческо Піо Еспозіто зробив дубль. Завдяки цьому Італія перемогла 3:1 і піднялася на перше місце групи, отримавши реальний шанс на чвертьфінал.
Інші матчі дня
В інших поєдинках дня перемогу здобули команди-фаворити. Зокрема, в групі 1 Бельгія завдала Туреччині п'ятої поразки і остаточно вибила її з найвищого дивізіону Ліги А. У групі 3 після поразок Хорватії Англії (2:1) та Чехії Іспанії (0:2) саме очний поєдинок цих збірних вирішить ту команду, яка одразу вилетить до дивізіону В.
У третьому за силою дивізіоні Албанія перемогла Фінляндію, а Сан-Марино не вдалося відібрати очки в Білорусі. Натомість Чорногорія здолала Латвію завдяки пізньому голу, і цього виявилося достатньо, щоб гарантувати собі підвищення в дивізіон В після нічиєї Кіпру та Вірменії (1:1).
Наступний ігровий день Ліги націй пройде завтра, 13 листопада. А з усіма детальними результатами першого дня заключного вікна Ліги націй можна ознайомитися нижче.
Ліга націй УЄФА 2026/27
Груповий етап, п'ятий тур (12 листопада)
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Ліга А
|Туреччина
|1:2 (1:2)
|Бельгія
|Голи: Гюлер (20) – Де Брюйне (27), Де Кетеларе (30)
|Англія
|2:1 (1:0)
|Хорватія
|Голи: Роджерс (24), Кейн (64) – Сучич (59)
|Італія
|2:1 (1:1)
|Франція
|Голи: Еспозіто (26), Фраттезі (63) – Олісе (10)
|Чехія
|0:1 (0:1)
|Іспанія
|Голи: Баена (39)
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Ліга С
|Вірменія
|1:1 (0:1)
|Кіпр
|Голи: Пікіс (9) – Гарібян (58)
|Албанія
|2:0 (1:0)
|Фінляндія
|Голи: Мучі (35), Манай (50)
|Сан-Марино
|0:2 (0:2)
|Білорусь
|Голи: Гоманов (13), Концевой (17)
|Чорногорія
|1:1 (0:0)
|Латвія
|Голи: Крстович (70) – Мельникс (72)
Турнірна таблиця
Ліга А
Ліга С
Нагадаємо, що лідер «Барселони» пропустить матч збірної Іспанії у Лізі націй.
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