Головна Спорт Футбол
search button user button menu button
1724-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Результати Ліги націй 2026/27 за 12 листопада: Італія здолала Францію, Бельгія вибила Туреччину з еліти

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Результати Ліги націй 2026/27 за 12 листопада: Італія здолала Францію, Бельгія вибила Туреччину з еліти

Стартувало заключне вікно Ліги націй УЄФА 2026/27

Сьогодні, 12 листопада, пройшли перші ігри п'ятого туру Ліги націй у дивізіонах А та С. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком»

Головна несподіванка дня

Для Італії матч з французами був досить важливим, адже будь-які очки з лідерами групи означали б більші шанси на уникнення ігор за пониження та вихід до 1/4 Ліги А. Почалося все для Італії досить непросто, бо французи першими забили завдяки одній з головних зірок команди Майклу Олісе на 10-й хвилині. Проте довго з відповіддю представники Сквадри Адзурри не забарилися, бо Франческо Піо Еспозіто зрівняв рахунок на 26-й хвилині.

Після перерви в іншого Еспозіто, Себастьяно, був шанс забити з пенальті, але він його змарнував. Від цього, щоправда, доля матчу не змінилася, адже італійська машина завелася у другому таймі: спершу відзначився взяттям воріт Давіде Фраттезі, а потім Франческо Піо Еспозіто зробив дубль. Завдяки цьому Італія перемогла 3:1 і піднялася на перше місце групи, отримавши реальний шанс на чвертьфінал. 

Інші матчі дня

В інших поєдинках дня перемогу здобули команди-фаворити. Зокрема, в групі 1 Бельгія завдала Туреччині п'ятої поразки і остаточно вибила її з найвищого дивізіону Ліги А. У групі 3 після поразок Хорватії Англії (2:1) та Чехії Іспанії (0:2) саме очний поєдинок цих збірних вирішить ту команду, яка одразу вилетить до дивізіону В. 

У третьому за силою дивізіоні Албанія перемогла Фінляндію, а Сан-Марино не вдалося відібрати очки в Білорусі. Натомість Чорногорія здолала Латвію завдяки пізньому голу, і цього виявилося достатньо, щоб гарантувати собі підвищення в дивізіон В після нічиєї Кіпру та Вірменії (1:1).

Наступний ігровий день Ліги націй пройде завтра, 13 листопада. А з усіма детальними результатами першого дня заключного вікна Ліги націй можна ознайомитися нижче. 

Ліга націй УЄФА 2026/27

Груповий етап, п'ятий тур (12 листопада)

Ліга А
Туреччина 1:2 (1:2) Бельгія
Голи: Гюлер (20) – Де Брюйне (27), Де Кетеларе (30)
Англія  2:1 (1:0) Хорватія
Голи: Роджерс (24), Кейн (64) – Сучич (59)
Італія 2:1 (1:1) Франція
Голи: Еспозіто (26), Фраттезі (63) – Олісе (10)
Чехія 0:1 (0:1) Іспанія
Голи: Баена (39)

Ліга С
Вірменія 1:1 (0:1) Кіпр
Голи: Пікіс (9) – Гарібян (58)
Албанія 2:0 (1:0) Фінляндія
Голи: Мучі (35), Манай (50)
Сан-Марино 0:2 (0:2) Білорусь
Голи: Гоманов (13), Концевой (17)
Чорногорія 1:1 (0:0) Латвія
Голи: Крстович (70) – Мельникс (72)

Турнірна таблиця

Ліга А

Standings provided by Sofascore

Ліга С

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що лідер «Барселони» пропустить матч збірної Іспанії у Лізі націй

Читайте також:

Теги: Ліга націй футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санчес врізався в огорожу на швидкості близько 110 км/год
Воротар «Челсі» розбив «Феррарі» вартістю понад 400 тисяч євро
11 листопада, 17:05
«Шахтар» наразі перебуває у топ-24, однак, на думку суперкомп'ютера, його позиція може змінитися
Суперкомп'ютер передбачив учасників плейоф Ліги чемпіонів: яка позиція у «Шахтаря»
5 листопада, 19:51
Хесус Овоно зіткнувся з цькуванням
Плакав і молився. Преса розкрила деталі поведінки воротаря після рокового зіткнення з форвардом «Тенеріфе»
4 листопада, 16:30
Кай Гаверц приніс «канонірам» перемогу
«Арсенал» переграв «Ліверпуль» і став одноосібним лідером чемпіонату Англії
1 листопада, 20:27
Хуліан Альварес став яблуком розбрату між грандами
«Барселона» отримала смішний штраф за спробу переманити Альвареса
27 жовтня, 18:13
Андрій Лунін став одним з найкращих гравцем «Реала» в матчі проти «Барселони»
«Реал» з Луніним переграв «Барселону» в Ель Класико
26 жовтня, 00:06
Кейн забив 73 голи за «Баварію» та Англію у 65 матчах минулого сезону.
Marca назвала найкращого футболіста сезону 2025/26
23 жовтня, 10:06
Ігор Краснопір оформив перший хет-трик у кар'єрі
«Полісся» після вольової перемоги над «Динамо» отримало нагороди Прем'єр-ліги
21 жовтня, 15:53
Енцо Мареска йде без втрат очок в АПЛ
Тренер «Манчестер Сіті» побив переможний рекорд англійської Прем'єр-ліги
17 жовтня, 20:47

Футбол

Результати Ліги націй 2026/27 за 12 листопада: Італія здолала Францію, Бельгія вибила Туреччину з еліти
Результати Ліги націй 2026/27 за 12 листопада: Італія здолала Францію, Бельгія вибила Туреччину з еліти
Два конфлікти перед відставкою: у Карріка зіпсувалися стосунки з гравцями «Манчестер Юнайтед»
Два конфлікти перед відставкою: у Карріка зіпсувалися стосунки з гравцями «Манчестер Юнайтед»
Юнацька збірна США знялася з футбольного Чемпіонату світу серед 17-річних
Юнацька збірна США знялася з футбольного Чемпіонату світу серед 17-річних
УЄФА призначив фартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй
УЄФА призначив фартового арбітра на матч збірної України в Лізі націй
Молодіжна збірна України розгромно поступилася Шотландії у спарингу
Молодіжна збірна України розгромно поступилася Шотландії у спарингу
Сватали на місце Костюка. Ексфорвард «Динамо» покинув посаду тренера в Азії
Сватали на місце Костюка. Ексфорвард «Динамо» покинув посаду тренера в Азії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
130K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
121K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
83K
Маєток під Києвом, який виставлено на продаж за $4 млн, належить колишньому топменеджеру «Газпрому»

Новини

«Буде найбільший обмін полоненими»: Зеленський підбив підсумки зустрічі з посланцями Трампа
Сьогодні, 00:05
13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Зеленський зустрівся з представниками Трампа в Ірландії
Вчора, 23:50
Масована атака дронів паралізувала роботу аеропортів Москви
Вчора, 23:35
Ворог атакував Одещину: постраждали четверо людей
Вчора, 23:13
Росія продовжує бити по енергетиці: Зеленський назвав кількість атак
Вчора, 22:40

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua