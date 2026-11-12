Результати Ліги націй 2026/27 за 12 листопада: Італія здолала Францію, Бельгія вибила Туреччину з еліти

Стартувало заключне вікно Ліги націй УЄФА 2026/27

Сьогодні, 12 листопада, пройшли перші ігри п'ятого туру Ліги націй у дивізіонах А та С. Про основні події дня у цьому огляді повідомляє «Главком».

Головна несподіванка дня

Для Італії матч з французами був досить важливим, адже будь-які очки з лідерами групи означали б більші шанси на уникнення ігор за пониження та вихід до 1/4 Ліги А. Почалося все для Італії досить непросто, бо французи першими забили завдяки одній з головних зірок команди Майклу Олісе на 10-й хвилині. Проте довго з відповіддю представники Сквадри Адзурри не забарилися, бо Франческо Піо Еспозіто зрівняв рахунок на 26-й хвилині.

Після перерви в іншого Еспозіто, Себастьяно, був шанс забити з пенальті, але він його змарнував. Від цього, щоправда, доля матчу не змінилася, адже італійська машина завелася у другому таймі: спершу відзначився взяттям воріт Давіде Фраттезі, а потім Франческо Піо Еспозіто зробив дубль. Завдяки цьому Італія перемогла 3:1 і піднялася на перше місце групи, отримавши реальний шанс на чвертьфінал.

Інші матчі дня

В інших поєдинках дня перемогу здобули команди-фаворити. Зокрема, в групі 1 Бельгія завдала Туреччині п'ятої поразки і остаточно вибила її з найвищого дивізіону Ліги А. У групі 3 після поразок Хорватії Англії (2:1) та Чехії Іспанії (0:2) саме очний поєдинок цих збірних вирішить ту команду, яка одразу вилетить до дивізіону В.

У третьому за силою дивізіоні Албанія перемогла Фінляндію, а Сан-Марино не вдалося відібрати очки в Білорусі. Натомість Чорногорія здолала Латвію завдяки пізньому голу, і цього виявилося достатньо, щоб гарантувати собі підвищення в дивізіон В після нічиєї Кіпру та Вірменії (1:1).

Наступний ігровий день Ліги націй пройде завтра, 13 листопада. А з усіма детальними результатами першого дня заключного вікна Ліги націй можна ознайомитися нижче.

Ліга націй УЄФА 2026/27

Груповий етап, п'ятий тур (12 листопада)

Ліга А Туреччина 1:2 (1:2) Бельгія Голи: Гюлер (20) – Де Брюйне (27), Де Кетеларе (30) Англія 2:1 (1:0) Хорватія Голи: Роджерс (24), Кейн (64) – Сучич (59) Італія 2:1 (1:1) Франція Голи: Еспозіто (26), Фраттезі (63) – Олісе (10) Чехія 0:1 (0:1) Іспанія Голи: Баена (39) Ліга С Вірменія 1:1 (0:1) Кіпр Голи: Пікіс (9) – Гарібян (58) Албанія 2:0 (1:0) Фінляндія Голи: Мучі (35), Манай (50) Сан-Марино 0:2 (0:2) Білорусь Голи: Гоманов (13), Концевой (17) Чорногорія 1:1 (0:0) Латвія Голи: Крстович (70) – Мельникс (72)

Турнірна таблиця

Ліга А

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Ліга С

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Нагадаємо, що лідер «Барселони» пропустить матч збірної Іспанії у Лізі націй.