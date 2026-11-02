«Зоря» з двома тривогами здолала «Епіцентр» у Прем'єр-лізі

Команди організували один гол на двох

Підопічні Віктора Скрипника піднялися в чільну пятірку дивізіону

Луганська «Зоря» перемогла кам'янець-подільський «Епіцентр» (1:0) у рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

У першій половині справді гострі моменти створили лише господарі. У дебюті Нестеренко зачепився за м'яч на вході в штрафний, але пробив над воротами. Натомість в середині тайму Бойко перевірив Федотова дальнім ударом.

Подоляни відповіли змарнованою нагодою на початку другої 45-хвилинки, коли удар Кирюханцева під поперечину після сольного проходу парирував Сапутін. А в атаці луганців у відповідь Кош збив Баха в своєму штрафному. Сам постраждалий холоднокровно реалізував одинадцятиметровий.

«Епіцентр» міг швидко відігратися. Це Ващенко з відскоку відправив м'яч над «дев'яткою» воріт гостей. А згодом Ковалець на дальній стійці не влучив у рамку після передачі Миронюка.

Після другої повітряної тривоги команди обмінялися моментами. Голкіпер «Зорі» Сапутін упорався з ударом Сидуна, а воротар подолян Федотов парирував удар Слесаря. Та ж доля спіткала спроби луганця Горбача та хавбека «Епіцентра» Бендери.

Цифри на табло більше не змінилися. «Зоря» з перемогою в активі принаймні тимчасово піднялася в п'ятірку найкращих команд УПЛ (18 очок). «Епіцентр» залишився в середині турнірної таблиці (10 пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. 11-й тур

«Зоря» – «Епіцентр» – 1:0

Гол: Бах, 55 (пенальті)

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До слова, вінгер київського «Динамо» Ярмоленко став рекордсменом Прем'єр-ліги за голами. Він перевершив досягнення ексфорварда «біло-синіх» Шацьких. Капітан столичного гранда забив 125 м'ячів.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» зумів дотиснути «Оболонь» зі столиці в УПЛ. Дубль оформив вінгер Аліссон. «Гірники» зберегли лідерство в національних змаганнях.