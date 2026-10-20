«Штутгарт» – «Атлетіко». Прогноз і анонс на матч третього туру основного раунду Ліги чемпіонів

Цікаве протистояння відбудеться у Баден-Вюртемберзі

Сьогодні, 20 жовтня 2026 року, німецький «Штутгарт» на стадіоні MHPArena прийме мадридський «Атлетіко» в поєдинку третього туру основного раунду Ліги чемпіонів 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Штутгарт» – «Атлетіко»

Шанси команди Дієго Сімеоне на 12:40 20 жовтня виглядають привабливішими, стверджують букмекери GGBET. На потенційну перемогу швабів закладено коефіцієнт 3,47. Натомість ймовірний успіх «матрацників» оцінено кефом 2,05. На нічию за підсумком 90 хвилин запропоновано бал 3,92. Тим часом на домашню звитягу «Штутгарта» (1:0) виставлено коефіцієнт 13,50. Зате на тотал більше 3,5 закладено кеф 2,13.

Передматчевий стан команд

Минулого тижня німецький колектив розгромив братиславський «Слован» (3:0). Голами відзначилися нападники Ундав і Деміровіч. Оборонець чемпіона Словаччини Круз допоміг швабам автоголом. А в першому турі основного раунду турніру «Штутгарт» розібрався з норвезьким «Вікінгом» (3:1). Хет-трик у тому поєдинку оформив згаданий Деміровіч.

Натомість «Атлетіко» тиждень тому переграв англійський «Манчестер Юнайтед» (2:0). Забиті м'ячі до свого активу записали хавбек Барріос і нападник Лукман. А на старті Ліги чемпіонів «матрацники» поступилися англійському «Ліверпулю» (1:2). Єдиний гол мадридців оформив універсал Льоренте.

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Орієнтовні склади команд

«Штутгарт»: Займен – Вагноман, Єльч, Шабо, Гендрікс – Прьомель, Штіллер – Фюріх, Ундав, Левелінг – Деміровіч

«Атлетіко»: Облак – Льоренте, Пубіль, Ганцко, Грімальдо – Сімеоне, Барріос, Кардосо, Баена – Альварес, Лукман

Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетнулися вперше. Раніше «Штутгарт» зіграв 17 матчів проти інших іспанських колективів. Щоправда, здобув у них лише п'ять перемог, зокрема по дві над сан-себастьянським «Реал Сосьєдадом» і «Хетафе».

Натомість «Атлетіко» провів аж 54 поєдинки проти німецьких клубів. Бодай одного разу іспанський гранд переміг 13 команд. Лише дрезденському «Динамо» мадридці двічі поступилися в двох матчах.

Де дивитися матч «Штутгарт» – «Атлетіко»

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 5».