«Оболонь» з асистом воротарія переграла «Верес»
«Оболонь» підійнялась на 13-ту позицію УПЛ
16 жовтня відбувся матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги, у якому зустрілись «Оболонь» та «Верес». Про це повідомляє «Главком».
Матч пройшов у Києві на стадіоні «Оболонь Арена».
Вже на 21-й хвилині господарів поля зуміли вийти уперед завдяки точному удару Артему Кулаківського. Більше у першій 45-хвилинці голів не забивали, за рахунку 1:0 команди пішли на перерву.
На 54-й хилині за грубий фол червону картку отримав хвбек гостей Давід нійо. Вдесятьох у підопічних Шандрука майже не було шансів на камбек, а після того, як Ігор Мединський з передачі голкіпера Назарія Федорівського вразив ворота «Вереса», переможець поєдинку став очевидним.
Для Назарія Федорівського це вже дураг результативна дія у поточному сезоні УПЛ: раніше він забив у грі з «Чорноморцем» (1:1).
Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27
Українська Прем'єр-ліга. Дев'ятий тур
«Оболонь» – «Верес» – 2:0
- Голи: Кулаковський, 21, Мединський, 84
- Вилучення: Нійо, 54
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