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«Оболонь» з асистом воротарія переграла «Верес»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Оболонь» з асистом воротарія переграла «Верес»
«Оболонь» здобула першу перемогу у сезоні
фото: пресслужба УПЛ

«Оболонь» підійнялась на 13-ту позицію УПЛ

16 жовтня відбувся матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги, у якому зустрілись «Оболонь» та «Верес». Про це повідомляє «Главком».

Матч пройшов у Києві на стадіоні «Оболонь Арена».

Вже на 21-й хвилині господарів поля зуміли вийти уперед завдяки точному удару Артему Кулаківського. Більше у першій 45-хвилинці голів не забивали, за рахунку 1:0 команди пішли на перерву.

На 54-й хилині за грубий фол червону картку отримав хвбек гостей Давід нійо. Вдесятьох у підопічних Шандрука майже не було шансів на камбек, а після того, як Ігор Мединський з передачі голкіпера Назарія Федорівського вразив ворота «Вереса», переможець поєдинку став очевидним. 

Для Назарія Федорівського це вже дураг результативна дія у поточному сезоні УПЛ: раніше він забив у грі з «Чорноморцем» (1:1).

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Українська Прем'єр-ліга. Дев'ятий тур

«Оболонь» – «Верес» – 2:0

  • Голи: Кулаковський, 21, Мединський, 84
  • Вилучення: Нійо, 54

Раніше головний тренер «Азії» Максим Шацьких розповів про те, чи готовий він очолити київське «Динамо»

Нагадаємо, що воротар Єгор Крапівін уклав договір із барселонським «Еспаньйолом» – контракт розрахований до літа 2031 року.

 

Теги: футбол ФК Верес УПЛ ФК «Оболонь»

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