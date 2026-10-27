Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

«Шахтар» у більшості розгромив «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Шахтар» у більшості розгромив «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України
Глейкер Мендоза (крайній ліворуч) відкрив рахунок у протистоянні
фото: ФК «Шахтар»

Чинний володар трофею склав повноваження

Донецький «Шахтар» розібрався з київським «Динамо» (3:0) в рамках 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У суботу гірники втратили очки в Прем'єр-лізі. «Шахтар» розписав нічию з луганською «Зорею» (0:0). А в попередньому раунді Кубка України підопічні Арди Турана розібралися з «Вільхівцями» (3:0) на Закарпатті. Голами відзначилися хавбеки Назарина, Карвалью і Цуканов.

Натомість столичний гранд переграв «Кудрівку» (3:1) в рамках УПЛ минулої п'ятниці. Забиті м'ячі оформили півзахисники Михайленко та Піхальонок. Третій гол – оборонця Векляка у власні ворота. А в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» (1:0). Переможний м'яч до свого активу записав центрбек Тіаре.

Реклама. 21+

У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на «Динамо» чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із «біло-синіми» та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

Перебіг подій

Хоч суперники й розпочали матч активно, та моментів довелося зачекати. Аж у середині тайму Бущана дальніми ударами потурбували «гірники» Гомес і Очеретько. А на 30-й хвилині «Динамо» підвів Михавко – відмахнувся від того ж Очеретька та отримав червону картку.

У меншості столичний гранд притиснувся до власних воріт. Біля воріт Бущана побільшало гостроти, зокрема кіпер врятував «біло-синіх» після спроб Аліссона та Назарини. А ось Мендоза перед перервою свою нагоду реалізував, зорієнтувавшись у чужому штрафному після відскоку.

«Динамо» намагалося перехопили ініціативу з початком другого тайму. Та створити справжню загрозу воротам Різника «біло-синім» не вдалося. А незабаром тринькати моменти почав «Шахтар» – Бущан парирував удар Педро Енріке, а Мендоза відправив м'яч поруч із «дев'яткою».

Зрештою, на фінальному відрізку поєдинку команда Турана оформили ще два голи. Спершу Ізакі головою замкнув навіс Аліссона від лінії поля. А потім останній реалізував вихід на воротаря після комбінації Азарові та того ж Ізакі – 3:0 у підсумку та путівка в наступний раунд для «Шахтаря».

Кубок України. 1/8 фіналу

«Шахтар» – «Динамо» – 3:0

  • Голи: Мендоза, 43, Ізакі, 74, Аліссон, 87

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «ГГБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: футбол Кубок України ФК «Динамо» ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Костюк раніше працював з млодіжною командою столичного клубу
Суркіс звільнив Костюка з посади головного тренера «Динамо»
18 жовтня, 17:54
«Біло-сині» зазнали дошкульної поразки
«Футболісти «Динамо» – не мужики». Легендарний тренер знищив гранд після фіаско в Житомирі
19 жовтня, 13:55
Валерій Бондар грав лише за «гірників»
Оборонець збірної України провів ювілейний матч за «Шахтар»
22 жовтня, 16:55
Мацей Кендзьорек (у центрі) довірився співвітчизникам
Тимчасовий тренер «Динамо» запросив двох іноземців у штаб
22 жовтня, 18:25
Кияни забили три голи у ворота «Кудрівки»
Успішний дебют Кендзьорека: «Динамо» у напруженому матчі здолало «Кудрівку»
23 жовтня, 16:25
Після нічиєї з «Зорею» «Шахтар» опустився на друге місце УПЛ
«Зоря» сенсаційно відібрала очки у «Шахтаря» в донбаському дербі в УПЛ
24 жовтня, 20:56
Іван Петряк зазнав жахливої травми
Колишній вінгер «Шахтаря» після моторошної травми прийняв дует із «Динамо» в лікарні
25 жовтня, 21:44
Сергій Попов змінив столицю на Кривий Ріг
Петраков забрав у «Кривбас» із «Динамо» ексхавбека збірної України
Вчора, 13:52
Віктор Скрипник отримав визнання експертів
«Зоря» після сенсації з «Шахтарем» забрала обидві призи Прем'єр-ліги
Сьогодні, 12:58

Футбол

«Шахтар» у більшості розгромив «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України
«Шахтар» у більшості розгромив «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України
«Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України
«Шахтар» розіграв із «Динамо» путівку в чвертьфінал Кубка України
Ла Ліга ризикує втратити 400 млн євро через слова Кіліана Мбаппе про Мао Цзедуна
Ла Ліга ризикує втратити 400 млн євро через слова Кіліана Мбаппе про Мао Цзедуна
«Барселона» отримала смішний штраф за спробу переманити Альвареса
«Барселона» отримала смішний штраф за спробу переманити Альвареса
«Шахтар» – «Динамо»: команди опублікували склади на матч 1/8 фіналу Кубка України
«Шахтар» – «Динамо»: команди опублікували склади на матч 1/8 фіналу Кубка України
«Челсі» втратив найкращого бомбардира команди на прийдешні поєдинки
«Челсі» втратив найкращого бомбардира команди на прийдешні поєдинки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
157K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2026
142K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
111K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
73K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00
Ціни на пальне 25 жовтня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
25 жовтня, 08:19
День автомобіліста: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
25 жовтня, 07:00
В Україні до 18°, оголошено жовтий рівень небезпеки: погода на 25 жовтня 2026 року
25 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну