«Шахтар» у більшості розгромив «Динамо» в 1/8 фіналу Кубка України

Чинний володар трофею склав повноваження

Донецький «Шахтар» розібрався з київським «Динамо» (3:0) в рамках 1/8 фіналу Кубка України 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

У суботу гірники втратили очки в Прем'єр-лізі. «Шахтар» розписав нічию з луганською «Зорею» (0:0). А в попередньому раунді Кубка України підопічні Арди Турана розібралися з «Вільхівцями» (3:0) на Закарпатті. Голами відзначилися хавбеки Назарина, Карвалью і Цуканов.

Натомість столичний гранд переграв «Кудрівку» (3:1) в рамках УПЛ минулої п'ятниці. Забиті м'ячі оформили півзахисники Михайленко та Піхальонок. Третій гол – оборонця Векляка у власні ворота. А в 1/8 фіналу Кубка України «Динамо» здолало вінницьку «Ниву» (1:0). Переможний м'яч до свого активу записав центрбек Тіаре.

Реклама. 21+ У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на «Динамо» чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із «біло-синіми» та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

Перебіг подій

Хоч суперники й розпочали матч активно, та моментів довелося зачекати. Аж у середині тайму Бущана дальніми ударами потурбували «гірники» Гомес і Очеретько. А на 30-й хвилині «Динамо» підвів Михавко – відмахнувся від того ж Очеретька та отримав червону картку.

У меншості столичний гранд притиснувся до власних воріт. Біля воріт Бущана побільшало гостроти, зокрема кіпер врятував «біло-синіх» після спроб Аліссона та Назарини. А ось Мендоза перед перервою свою нагоду реалізував, зорієнтувавшись у чужому штрафному після відскоку.

«Динамо» намагалося перехопили ініціативу з початком другого тайму. Та створити справжню загрозу воротам Різника «біло-синім» не вдалося. А незабаром тринькати моменти почав «Шахтар» – Бущан парирував удар Педро Енріке, а Мендоза відправив м'яч поруч із «дев'яткою».

Зрештою, на фінальному відрізку поєдинку команда Турана оформили ще два голи. Спершу Ізакі головою замкнув навіс Аліссона від лінії поля. А потім останній реалізував вихід на воротаря після комбінації Азарові та того ж Ізакі – 3:0 у підсумку та путівка в наступний раунд для «Шахтаря».

Кубок України. 1/8 фіналу

«Шахтар» – «Динамо» – 3:0

Голи: Мендоза, 43, Ізакі, 74, Аліссон, 87

До слова, луганська «Зоря» відібрала очки в «Шахтаря» в УПЛ. Команди обійшлися без голів. «Гірники» втратили одноосібне лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» вдома розгромило «Оболонь» з Києва в Прем'єр-лізі. Забиті м'ячі оформили вінгер Андраде, форвард Краснопір і півзахисник Велетень. Житомиряни наздогнали «Шахтар» нагорі УПЛ.