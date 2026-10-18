Відставка Костюка та важка нічия «Карпат»: результати дев'ятого туру УПЛ 2026/27

Шокуючий хет-трик Краснопіра став причиною для гучної тренерської відставки

У неділю, 18 жовтня, підійшов до завершення дев'ятий тур УПЛ 2026/2027, під час якого відбулося одразу кілька непересічних подій. Детальніше про це – в огляді «Главкома».

Хет-трик Краснопіра у матчі «Динамо» – «Полісся» спричинив відставку Костюка

Житомирське «Полісся» здобуло яскраву перемогу над київським «Динамо» в матчі дев'ятого туру УПЛ, хоча вже на п’ятій хвилині залишилося в меншості. Господарі поля обіграли киян з рахунком 3:1, а головним героєм зустрічі став Ігор Краснопір, який забив усі три м’ячі своєї команди.

Починалося для житомирської команди все не дуже приємно: після вилучення воротаря Олега Кудрика «Динамо» скористалося чисельною перевагою та на 19-й хвилині відкрило рахунок зусиллями Тараса Михавка. Проте Краснопір швидко відновив рівновагу, замкнувши подачу з кутового. У другому таймі форвард «Полісся» реалізував пенальті, а на 76-й хвилині завершив хет-трик після виходу віч-на-віч із Русланом Нещеретом. Перемога стала особливо важливою для житомирців, які більшу частину матчу провели вдесятьох.

Якщо для тренера «Полісся» Руслана Ротаня цей матч став першим виграшем у кар’єрі над «Динамо», то для Ігоря Костюка поєдинок проти «Полісся» став останнім на чолі «Динамо»: майже одразу після матчу наставник залишив крісло головного тренера.

«Кудрівка» відвантажила чотири голи «Буковині»

«Кудрівка» перервала затяжну серію невдач і здобула першу перемогу в сезоні УПЛ. Господарі швидко захопили перевагу: вже на третій хвилині Денис Світюха відкрив рахунок, а на 16-й Артур Думанюк реалізував пенальті. На початку другого тайму Іван Петряк забив свій перший гол за «Кудрівку» й зробив рахунок 3:0. Хоча Віталій Дахновський скоротив відставання «Буковини», також реалізувавши одинадцятиметровий, на 79-й хвилині Раймонд Овусу забив четвертий гол за «Кудрівку», встановивши остаточний результат матчу.

Ця перемога перервала серію «Кудрівки» з п’яти поспіль поразок у чемпіонаті. До цієї зустрічі команда не могла виграти в дев’яти матчах УПЛ поспіль, тож три очки стали для неї важливим кроком після складного відрізка сезону. Крім того, «Кудрівка» здобула свою першу розгромну перемогу в елітному дивізіоні.

«Карпати» драматично вирвали нічию вдома

«Карпати» уникнули домашньої поразки від «Епіцентра» завдяки голу в компенсований час. Початок матчу у Львові для одного з претендентів на високі місця був невдалим, адже «Епіцентр» відкрив рахунок на 15-й хвилині завдяки голу Козака. Лях відновив рівновагу на 36-й, однак гості майже відразу повернули собі перевагу після того, як Рохас відзначився на 39-й хвилині й дозволив команді піти на перерву за рахунку 2:1.

У другому таймі «Карпати» намагалися відігратися, а розв’язка настала вже наприкінці зустрічі, коли Алькаїн забив рятівний м’яч на 90+4-й хвилині. Саме через цей гол «Епіцентр» втратив нагоду здобути виїзну перемогу, а «Карпати» все ж змогли взяти один бал, хоч і продовжили серію матчів без перемог.

Наступний тур Української Прем'єр-ліги пройде 23-25 жовтня, однак перед тим перенесений поєдинок проведуть «Харків» та «Лівий берег», які зустрінуться уже завтра, 19 жовтня.

Українська Прем'єр-ліга. Дев'ятий тур

Голи: Кулаковський (21), Мединський (84)

Голи: Тобіас (10), Бондар (36) – Тахірі (84)

Голи: Світюха (3), Думанюк (16), Петряк (50), Овусу (79) – Дахновський (57)

Голи: Бойко (27), Кушніренко (89) – Мба (45+3)

«Карпати» – «Епіцентр» 2:2 (1:2)

Голи: Лях (36), Алькаїн (90+4) – Козак (15), Рохас (39)

«Кривбас» – ЛНЗ 0:3 (0:1)

Голи: Цара (7), Яде (70), Девід (85)

Голи: Краснопір (26, 68, 76) – Михавко (19)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого туру в УПЛ відбулися серйозні перетасування серед лідерів.