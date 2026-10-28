Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Неймар отримав суворе покарання за порушення «правила Вінісіуса»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Неймар отримав суворе покарання за порушення «правила Вінісіуса»
Неймар уник дискваліфікації до кінця сезону-2026
фото: EFE

Ветеран водночас зможе повернутися на поле ще цьогоріч

Нападник «Сантоса» Неймар дискваліфікований на три поєдинки Вищим спортивним судом Бразилії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Дисциплінарний комітет розглянув інцидент за участі рекордсмена збірної Бразилії. У протистоянні з «Баїєю» (1:1) в місцевій Серії A Неймар отримав червону картку за прикритий рот під час конфлікту з опонентом. За цей епізод він отримав два матчі бану.

Ще один поєдинок Неймар пропустить через перебір жовтих карток. Досвідчений нападник допоможе «рибам» на фініші сезону-2026. «Сантос» залишається у перегонах за місце в Кубку Лібертадорес, відстаючи від чільної п'ятірки на п'ять пунктів за шість турів до кінця змагань.

Неймар у нинішньому сезоні провів 27 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і вісім результативних передач. Контракт найкращого бомбардира збірної Бразилії в історії чинний до кінця року.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Читайте також:

Теги: Неймар футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лука Мейрелліш (другий ліворуч) приймає вітання Бруніньйо
Дует із «Шахтаря» голами доклався до чергової перемоги молодіжної збірної Бразилії
4 жовтня, 22:07
Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії
Коли Неймар завершить професійну кар'єру? Відповідь футболіста
4 серпня, 08:48
Неймар повернувся до «Сантосу» у 2025 році
Неймар ледь не побився з уболівальниками «Ремо» після гри Кубка Бразилії
5 серпня, 13:37
Неймар є найкращим бомбардиром в історії збірної Бразилії.
«Старий боягуз». Неймар посварився з 69-річним журналістом
26 серпня, 23:32
Ренату Санчеш не реалізувався повністю
Бразильські гранди конкурують за чемпіона Європи-2016 – ЗМІ
8 жовтня, 16:16
Філіппе Коутінью повернувся у великий футбол
Колишній лідер «Ліверпуля» приєднався до Неймара в «Сантосі»
15 вересня, 15:56
Бруніньйо щойно відкрив рахунок у протистоянні
Новачок «Шахтаря» голом доклався до розгромної перемоги молодіжної збірної Бразилії
29 вересня, 12:24
Неймар забув про суддівське нововведення
Неймар отримав червону картку за «правилом Вінісіуса» та поліз у бійку з легендою
25 жовтня, 14:27
Естеван не став основним на «Стемфорд Брідж»
«Парі Сен-Жермен» накинув оком на нападника збірної Бразилії – ЗМІ
Вчора, 15:46

Футбол

Неймар отримав суворе покарання за порушення «правила Вінісіуса»
Неймар отримав суворе покарання за порушення «правила Вінісіуса»
Юнацька збірна України з футболу здолала Португалію на турнірі в Туреччині
Юнацька збірна України з футболу здолала Португалію на турнірі в Туреччині
Екскерманич збірної України сформував тренерський штаб у «Кривбасі»
Екскерманич збірної України сформував тренерський штаб у «Кривбасі»
«Динамо» переграло «Рейнджерс» на старті Юнацької ліги УЄФА
«Динамо» переграло «Рейнджерс» на старті Юнацької ліги УЄФА
«Полісся» на класі пробилося в чвертьфінал Кубка України
«Полісся» на класі пробилося в чвертьфінал Кубка України
Ексгравець збірної РФ заявив, що за його життя жоден росіянин не здобуде «Золотого м'яча»
Ексгравець збірної РФ заявив, що за його життя жоден росіянин не здобуде «Золотого м'яча»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
377K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 жовтня: ситуація на фронті
163K
Син народної артистки Оксани Білозір розлучився з народною депутаткою
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 жовтня 2026
112K
Поляк знайшов у лісі гігантський білий гриб
90K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
76K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Путін зробив незвичайну пропозицію африканським лідерам
Сьогодні, 13:57
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні
Вчора, 21:20
День української писемності та мови: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:05
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2026: традиції та молитва
26 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 26 жовтня 2026: традиції та молитва
25 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua