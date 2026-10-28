Неймар отримав суворе покарання за порушення «правила Вінісіуса»

Ветеран водночас зможе повернутися на поле ще цьогоріч

Нападник «Сантоса» Неймар дискваліфікований на три поєдинки Вищим спортивним судом Бразилії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Globo.

Дисциплінарний комітет розглянув інцидент за участі рекордсмена збірної Бразилії. У протистоянні з «Баїєю» (1:1) в місцевій Серії A Неймар отримав червону картку за прикритий рот під час конфлікту з опонентом. За цей епізод він отримав два матчі бану.

Ще один поєдинок Неймар пропустить через перебір жовтих карток. Досвідчений нападник допоможе «рибам» на фініші сезону-2026. «Сантос» залишається у перегонах за місце в Кубку Лібертадорес, відстаючи від чільної п'ятірки на п'ять пунктів за шість турів до кінця змагань.

Неймар у нинішньому сезоні провів 27 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 10 голів і вісім результативних передач. Контракт найкращого бомбардира збірної Бразилії в історії чинний до кінця року.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.