У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналу Ліги націй 2026/27. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу турніру.

До 1/4 фіналу потрапили переможці і команди, що фінішували другими в групах Дивізіону A. У першій стадії плейоф кожен учасник гратиме вдома та на виїзді. Поєдинки заплановані на кінець березня 2027 року.

Збірна Іспанії протистоятиме Франції, а національна команда Норвегії зустрінеться з Англією. Натомість збірна Нідерландів позмагається за місце в півфіналі з Португалією, а Бельгія протистоятиме національній команді Німеччини.

Пари 1/4 фіналу Ліги націй 2026/27:

Іспанія – Франція

Норвегія – Англія

Нідерланди – Португалія

Бельгія – Німеччина

До слова, раніше збірна України переграла Грузію у фінальному турі Ліги націй. Переможний м'яч оформив нападник Сікан. «Синьо-жовті» залишилися у Дивізіоні B.

Нагадаємо, нещодавно юнацька збірна України поступилася Румунії на фініші етапу відбору до Євро-2027. «Синьо-жовті» навіть з поразкою стала переможцем квартету. Команда Олега Лужного набрала шість очок.