Заміна судді посеред матчу та дубль Де Брюйне: результати шостого туру Серії А 2026/2027

Одна з команд-лідерок втратила очки і відстала від двох перших місць Серії А

В італійській Серії А завершився шостий тур. Про його підсумки – у цьому огляді від «Главкома».

«Наполі» набирає обертів

«Наполі» впевнено переміг «Фрозіноне» з рахунком 3:0 та перервав серію невдалих результатів. Одним з героїв зустрічі став Кевін Де Брюйне, який відкрив рахунок на 29-й хвилині з пенальті, який довелося перебивати після того, як воротар гостей передчасно залишив лінію воріт. Уже за три хвилини Ноа Ланг подвоїв перевагу господарів, а в компенсований час бельгієць оформив дубль, замкнувши передачу Джоване.

Перемога стала важливою для команди Массіміліано Аллегрі, яка поступово покращує своє становище в чемпіонаті. «Наполі» набрав 10 очок і зрівнявся за цим показником із «Фрозіноне». Окремою позитивною новиною стало повернення Скотта Мактомінея, який відновився після операції через порушення серцевого ритму та вперше за місяць потрапив до заявки, а згодом вийшов на поле.

У матчі «Рома» – «Комо» довелося замінити арбітра

Матч шостого туру Серії А між «Комо» та «Ромою» запам’ятався незвичайним епізодом: головний арбітр Мікеле Фаббрі зазнав ушкодження й не зміг продовжити роботу. На 67-й хвилині зустріч зупинили приблизно на три хвилини, після чого його місце зайняв четвертий арбітр Сімоне Соцца.

Сам поєдинок завершився нульовою нічиєю, хоча в другому таймі «Рома» опинилася в меншості: на 53-й хвилині червону картку отримав Доніелл Мален. Римляни втримали очко завдяки надійній грі в обороні та діям голкіпера П'єрлуїджі Голліні, який проводив свій перший матч у чемпіонаті після переходу до команди. Для «Роми» це була втрата можливості наблизитися до лідерів, тоді як «Комо» не змогло скористатися чисельною перевагою.

«Інтер» і «Лаціо» зберегли лідерство в Серії А

«Інтер» і «Лаціо» завершили шостий тур на вершині турнірної таблиці, маючи по 16 очок. Міланці розгромили «Парму» з рахунком 3:0, забивши всі три голи ще до перерви. Петар Сучич відкрив рахунок на 13-й хвилині, Гакан Чалханоглу реалізував пенальті на 18-й, а Маркус Тюрам довів перевагу господарів до розгромної вже на 31-й хвилині.

«Лаціо» відповів перемогою над «Монцою» (3:1). Нуну Тавареш забив уже на третій хвилині, а Густав Ісаксен подвоїв перевагу римлян на 23-й. Після перерви «Монца» скоротила відставання, проте Андреа Пінамонті на 88-й хвилині зняв питання щодо переможця. Обидві команди мають по 16 очок, а найближче переслідує їх «Рома» з 14 балами, тобто після шести турів боротьба за перше місце залишається щільною.

Сьомий тур пройде 17-19 жовтня. З результатами шостого ігрового тижня можна ознайомитися нижче.

Серія А. Шостий тур

«Дженоа» – «Фіорентина» 2:1 (2:0)

Голи: Осмаїч (8), Джуніор Месіас (15) – Васкес (автогол, 73)

«Наполі» – «Фрозіноне» 3:0 (2:0)

Голи: Де Брюйне (29, 90+4), Ланг (32)

«Інтер» – «Парма» 3:0 (3:0)

Голи: Сучич (13), Чалханоглу (18), Тюрам (31)

«Кальярі» – «Ювентус» 1:1 (1:0)

Голи: Мальдіні (20) – Коло Муані (81)

«Сассуоло» – «Мілан» 1:1 (0:0)

Голи: Одентал (68) – Рабіо (63)

«Лаціо» – «Монца» 3:1 (2:0)

Голи: Тавареш (3), Ісаксен (23), Пінамонті (88) – Гоглічідзе (46)

«Лечче» – «Болонья» 1:2 (0:1)

Голи: Ахмед Фатах (64) – Орсоліні (17), Енем (75)

«Комо» – «Рома» 0:0 (0:0)

«Торіно» – «Удінезе» 2:1 (1:1)

Голи: Браганса (36), Куленович (67) – Еккеленкамп (43)

«Аталанта» – «Венеція» 3:1 (3:1)

Голи: Кессьє (4), Крстович (6, 30) – Ено (37)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого туру на вершині турнірної таблиці одразу три клуби мали однакову кількість очок.