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Шестиразовий чемпіон Франції з футболу був проданий за 1 євро

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Шестиразовий чемпіон Франції з футболу був проданий за 1 євро
Клуб «Бордо» був створений у 1881 році

«Бордо» тепер є власністю компанії Park Bench

Французький клуб «Бордо» перейшов у власність англійської компанії Park Bench. Про це повідомляє «Главком».

У серпні паризький адміністративний суд відхилив скаргу «Бордо» та затвердив рішення Французької футбольної федерації про його виключення з національних першостей.

«Угода укладена за символічне одне євро з прийняттям на себе боргів клубу. Підписання цієї угоди є важливим етапом для майбутнього футбольного клубу «Бордо», – йдеться у заяві клубу.

«Бордо» був творений у 1881 році. Жирондинці вигравали чемпіонат Франції шість разів: у 1950, 1984, 1985, 1987, 1999 та 2009 роках.

Клуб також є чотириразовим володарем Кубка Франції з футболу (у 1941, 1986, 1987 та 2013 роках), триразовим володарем Кубка ліги (у 2002, 2007 та 2009 роках), триразовим володарем Суперкубка Франції (у 1986, 2008 та 2009 роках)

У 1996 році «Бордо» став фіналістом Кубку УЄФА.

Нагадаємо, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.

Теги: футбол

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