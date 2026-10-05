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Дебютант збірної Англії вибув із обойми перед матчем Ліги націй

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Дебютант збірної Англії вибув із обойми перед матчем Ліги націй
Алекс Скотт повернувся додому
фото: EFE

Хавбек не допоможе «Трьом левам» у четвертому поєдинку турніру

Півзахисник англійського «Борнмута» Алекс Скотт зазнав травми в таборі національної команди Англії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Керманич «Трьох левів» Томас Тухель не зможе розраховувати на хавбека в протистоянні з Чехією. Він ушкодив квадрицепс. Скотт поїхав відновлюватися у клуб і ризикує пропустити до двох місяців.

Англієць нещодавно дебютував у збірній Англії. Він узяв участь в двох поєдинках команди Тухеля. Результативними діями півзахисник не відзначився.

Скотт у нинішньому сезоні провів шість матчів у всіх турнірах за «Борнмут». До свого активу він записав один гол і дві результативні передачі. Раніше хавбек став чемпіоном Європи зі збірними Англії U-19 та U-21.

До слова, форвард збірної Косова Ведат Мурікі показав у Лізі націй футболку на підтримку засудженого в Гаазі експрезидента. Після гола він підтримав політика Хашима Тачі. На футболці був логотип Армії визволення Косова, польовим командиром якої той був.

Нагадаємо, нападник збірної Ізраїлю Саїд Абу-Фархі дивно відсвяткував гол і отримав вилучення. На емоціях він побіг на край поля та вихопив кутовий прапорець. Інвентар і став головним елементом тріумфу футболіста.

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Теги: футбол Ліга націй ФК «Борнмут» АПЛ

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