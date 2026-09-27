АФУ опублікувала склад жіночої збірної України на матчі елітного раунду відбору Євро-2027

У жовтні синьо-жовті зіграють три поєдинки

На синьо-жовтих чекають матчі з Норвегією, Бельгією та Польщею

Оприлюднено склад жіночої збірної України з футзалу на матчі елітного раунду відбору Чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АФУ.

Вже у жовтні команда Олександра Золотухіна проведе три матчі: з Норвегією (7 жовтня), Бельгією (8 жовтня) та Польщею (10 жовтня)

Заявка жіночої збірної України з футзалу на матчі елітного раунду відбору Євро-2027

Воротарі

Анастасія Терех – «Леоеш»

Наталія Митрофанська – «Альмагро»

Ксенія Мельник – «Енергія»

Універсали

Анна Шульга – «Мінерва Убе»

Ксенія Бурлаченко – «Арворе»

Христина Байцур – «Чемпіонс Вей»

Софія Рубан – «Чемпіонс Вей»

Анастасія Калягіна – «Чемпіонс Вей»

Альона Коваленко – «Чемпіонс Вей»

Олександра Скибіна – «Вілальба»

Софія Ковшик – «Торребланка»

Дар'я Ковшик – «Торребланка»

Оксана Шевчук – «Рекорд»

Маргарита Ручка – «КДЮСШ Олімп»

Валерія Юхновець – «КДЮСШ Олімп»

У вересні жіноча збірна України зіграла два товариських матчі з Угорщиною. Перший завершився нічиєю, а у другому синьо-жовті переграли свого суперника з рахунком 3:0.