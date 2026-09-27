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АФУ опублікувала склад жіночої збірної України на матчі елітного раунду відбору Євро-2027

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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АФУ опублікувала склад жіночої збірної України на матчі елітного раунду відбору Євро-2027
У жовтні синьо-жовті зіграють три поєдинки
фото: пресслужба АФУ

На синьо-жовтих чекають матчі з Норвегією, Бельгією та Польщею

Оприлюднено склад жіночої збірної України з футзалу на матчі елітного раунду відбору Чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АФУ.

Вже у жовтні команда Олександра Золотухіна проведе три матчі: з Норвегією (7 жовтня), Бельгією (8 жовтня) та Польщею (10 жовтня)

Заявка жіночої збірної України з футзалу на матчі елітного раунду відбору Євро-2027

Воротарі

  • Анастасія Терех – «Леоеш»
  • Наталія Митрофанська – «Альмагро»
  • Ксенія Мельник – «Енергія»

Універсали

  • Анна Шульга – «Мінерва Убе»
  • Ксенія Бурлаченко – «Арворе»
  • Христина Байцур – «Чемпіонс Вей»
  • Софія Рубан – «Чемпіонс Вей»
  • Анастасія Калягіна – «Чемпіонс Вей» 
  • Альона Коваленко – «Чемпіонс Вей»
  • Олександра Скибіна – «Вілальба»
  • Софія Ковшик – «Торребланка» 
  • Дар'я Ковшик – «Торребланка»
  • Оксана Шевчук – «Рекорд»
  • Маргарита Ручка – «КДЮСШ Олімп»
  • Валерія Юхновець – «КДЮСШ Олімп» 

У вересні жіноча збірна України зіграла два товариських матчі з Угорщиною. Перший завершився нічиєю, а у другому синьо-жовті переграли свого суперника з рахунком 3:0.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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