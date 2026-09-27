АФУ опублікувала склад жіночої збірної України на матчі елітного раунду відбору Євро-2027
На синьо-жовтих чекають матчі з Норвегією, Бельгією та Польщею
Оприлюднено склад жіночої збірної України з футзалу на матчі елітного раунду відбору Чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АФУ.
Вже у жовтні команда Олександра Золотухіна проведе три матчі: з Норвегією (7 жовтня), Бельгією (8 жовтня) та Польщею (10 жовтня)
Заявка жіночої збірної України з футзалу на матчі елітного раунду відбору Євро-2027
Воротарі
- Анастасія Терех – «Леоеш»
- Наталія Митрофанська – «Альмагро»
- Ксенія Мельник – «Енергія»
Універсали
- Анна Шульга – «Мінерва Убе»
- Ксенія Бурлаченко – «Арворе»
- Христина Байцур – «Чемпіонс Вей»
- Софія Рубан – «Чемпіонс Вей»
- Анастасія Калягіна – «Чемпіонс Вей»
- Альона Коваленко – «Чемпіонс Вей»
- Олександра Скибіна – «Вілальба»
- Софія Ковшик – «Торребланка»
- Дар'я Ковшик – «Торребланка»
- Оксана Шевчук – «Рекорд»
- Маргарита Ручка – «КДЮСШ Олімп»
- Валерія Юхновець – «КДЮСШ Олімп»
У вересні жіноча збірна України зіграла два товариських матчі з Угорщиною. Перший завершився нічиєю, а у другому синьо-жовті переграли свого суперника з рахунком 3:0.
Коментарі — 0