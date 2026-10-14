Лідер «Динамо» та тренер новачка чемпіонату отримали нагороди туру Прем'єр-ліги

Георгій Бущан доєднався до киян на правах оренди до кінця сезону 2026/27

Пресслужба УПЛ оприлюднила символічну збірну восьмого туру

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращих гравця та тренера за підсумками восьмого туру чемпіонату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ліги.

Нагороду найкращому футболісту дісталась кіперу «Динамо» Георгію Бущану. У грі з «Карпатами» воротар здійснив декілька надзвичайно ажливих сейвів, а його команда здобула мінімальну перемогу. Нна звання гравця тижня також претендували Денис Ндукве («Колос»), Педріньйо («Шахтар»), Матвій Пономаренко («Динамо») та Микола Матвієнко («Шахтар»).

Найкращим тренером було визнано Сергія Шищенка, який працює з «Буковиною». Його підопічні відібрали очки у «Полісся» (2:2), при тому що велу у рахунку до 90+2-ї хвилини поєдинку. За нагороду коуч чернівецької команди змагався з Віктором Скрипником («Зоря») та Русланом Костишиним («Колос»).

Символічна збірна восьмого туру УПЛ виглядає наступним чином: Георгій Бущан – Педро Енріке, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Андрій Бусько – Олександр Демченко, Іван Калюжний – Батон Забергджа, Педріньйо, Денис Ндукве, Матвій Пономаренко

До слова, жіноча збірна України здолала національну команду Словаччини (1:0) в першому раунді плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2027.

Раніше тренер «Шахтаря» Арда Туран прокоментував чутки про збірну Туреччини.

