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«Баварія» готова прихистити зірку в разі пониження «Манчестер Сіті» в класі – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Баварія» готова прихистити зірку в разі пониження «Манчестер Сіті» в класі – ЗМІ
Філ Фоден матиме чимало пропозицій
фото: EFE

Німецький гранд готовий скористатися великими проблемами «містян»

Мюнхенська «Баварія» націлилася на півзахисника англійського «Манчестер Сіті» Філа Фодена. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на TEAMtalk.

«Ротен» уважно стежать за ситуацією навколо порушень «містянами» фінансових регламентів. Якщо «Манчестер Сіті» покарають пониженням у класі, то англійському гранду доведеться попрощатися з низкою виконавців. У поле зору мюнхенців потрапив саме Фоден.

Інтерес до атакувального хавбека – ініціатива керманича «Баварії» Венсана Компані. Бельгієць раніше був капітаном «містян» і застав дебют Фодена на «Етіхаді». Конкуренцію німецькому гранду можуть скласти лондонські «Арсенал», «Тоттенгем» і «Челсі», а також італійський «Мілан».

Фоден у нинішньому сезоні зіграв шість матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав дві результативні передачі. Контракт англійця з рідним клубом розрахований до літа 2030 року.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

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Теги: футбол ФК Баварія ФК Манчестер Сіті Філ Фоден Бундесліга АПЛ

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