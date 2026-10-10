Забарний вперше в сезоні потрапив до старту ПСЖ у чемпіонаті Франції

Українець вийде з перших хвилин на матч внутрішньої першості

«Парі Сен-Жермен» оприлюднив стартовий склад на поєдинок 6-го туру французької Ліги 1 проти «Ле-Мана» з оборонцем Іллею Забарним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу клубу.

Лідер збірної України, найімовірніше, сформує пару центрбеків із французом Люкою Ернандесом. Натомість бразильський оборонець Лукас Бералдо, вочевидь, опиниться в ролі опорника. Щоправда, також можливий варіант із трійкою у центрі.

Забарний вперше вийде в основі ПСЖ у новому сезоні Ліги 1. Досі він не зіграв жодного матчу в чемпіонаті Франції. Натомість українець провів по 90 хвилин у поєдинку за Суперкубок Франції проти «Ланса» (0:1) та двобої з братиславським «Слованом» (6:1) в Лізі чемпіонів.

ПСЖ до звітного туру підійшов на шостій позиції у Лізі 1. Команда Луїса Енріке набрала вісім очок за п'ять турів. Більше того, в стартових трьох турах французький гранд узяв лише два пункти.

До слова, днями молодіжна збірна України розписала нічию з Албанією у спарингу. «Синьо-жовті» пропустили першими. У другому таймі Талпа та Богданов перевернули матч, але на останній хвилинці балканці зрівняли рахунок.

Нагадаємо, раніше збірна України U-21 втішною перемогою завершила відбір до Євро-2027. Переможний м'яч оформив Пищур. «Синьо-жовті» фінішували третіми в групі.