Зубков відзначився яскравим дебютним голом за АЕК у чемпіонаті Греції

Український вінгер майстерно прострілив під поперечину з дальньої дистанції

Український вінгер Олександр Зубков відзначився забитим м'ячем за АЕК у розгромному матчі проти «Панетолікоса» у матчі восьмого туру грецької Суперліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

АЕК не лишив жодних шансів «Панетолікосу» уже після першого тайму, перемагаючи суперників 3:0 завдяки голам від Гарольда Мукуді, Абубакарі Койти та Зіні. Після повернення на поле перевага АЕКа лише зросла, бо Барнабаш Варга реалізував пенальті та збільшив перевагу афінського клубу до 4:0.

Для українських вболівальників важливим моментом став вихід з лави запасних Олександра Зубкова, який з'явився на полі 68-й хвилині. Він активно залучався до побудови атак свого клубу, маючи 100% точність передач в останній третині (5/5) і віддавши три точні передачі у штрафний майданчик.

Однак більшу увагу привернуло те, що у компенсований арбітром час на 90+2 український відзначився забитим голом. Зубков отримав м'яч поза межами штрафного і виконав чудовий простріл під поперечину по центру, з яким воротар суперників не зумів впоратися. Це дозволило АЕКу перемогти з загальним рахунком 5:0. Для Зубкова цей гол став важливим ще й тому, що він забив свій дебютний гол за АЕК у чемпіонаті Греції: до того він відзначався за свій клуб у Кубку Греції.

Завдяки своїй перемозі АЕК має у своєму активі 14 очок та посідає другу позицію у турнірній таблиці чемпіонату Греції 2026/27, збільшуючи шанси на прохід до Чемпіонської групи Суперліги, куди потрапляють чотири найкращі команди.

Нагадаємо, що інший гравець збірної України Владислав Ванат відзначився хет-триком за «Жирону».