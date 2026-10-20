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Розгроми від «Барселони» та «Реала»: результати дев'ятого туру Ла Ліги 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Розгроми від «Барселони» та «Реала»: результати дев'ятого туру Ла Ліги 2026/2027
Кіліан Мбаппе та Ян Діоманде допомогли «Реалу» розгромити «Севілью»
фото: ФК «Реал»

Минулий ігровий тиждень не обійшовся від упевнених матчів за участю іспанських грандів

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«Барселона» та «Реал» здобули розгромні перемоги в Ла Лізі

Два гранди іспанського футболу влаштували справжнє голепадне шоу на виїзді та вдома. «Барселона» у гостях не залишила шансів «Бетісу», відвантаживши супернику п'ять м'ячів (5:2). Матч розпочався з швидкого голу Ламіна Ямаля на 10-й хвилині, а перед самим свистком на перерву Родрі подвоїв перевагу каталонців. У другій половині зустрічі гості остаточно добили господарів зусиллями Габріела Жезуса, Гарсії та Дані Ольмо. Усе, на що спромігся «Бетіс» – це голи престижу від Гомеса й Еззальзулі.

Так само впевнено «Реал Мадрид» розібрався на своєму полі з «Севільєю», закінчивши матч з рахунком 4:1. Головним творцем успіху «вершкових» став Кіліан Мбаппе, який оформив блискучий дубль. Ще по голу до командної скарбнички додали Арда Гюлер та Діоманде, тоді як гості відповіли лише точним ударом Буено наприкінці гри.

«Атлетіко» вирвав драматичну перемогу наприкінці матчу

Мадридський «Атлетіко» здобув надзвичайно важку та важливу виїзну перемогу над «Еспаньолом» (0:1). Матч тривалий час був гольовим, і, здавалося, що команди мирно поділять очки. Проте підопічні Дієго Сімеоне продовжували тиснути й дотиснули господарів: сталося це на 89-й хвилині, коли Баена знайшов момент для вирішального удару, вирвавши для «матрацників» такі необхідні три бали та залишивши «Еспаньол» ні з чим.

Десятий тур пройде 23-26 жовтня, однак перед цим перенесений матч уже завтра, 21 жовтня, зіграють «Леванте» та «Атлетік» . Натомість з усіма результатами дев'ятого ігрового тижня можна ознайомитися нижче. 

Читайте також: Календар матчів Ла Ліги сезону 2026/27

Ла Ліга 2026/2027. Дев'ятий тур

«Депортиво» – «Леванте» 1:1 (0:0)

  • Голи: Нсонго (63) – Рекена (82)

«Валенсія» – «Атлетік» 0:0 (0:0)

«Бетіс» – «Барселона» 2:5 (1:2)

  • Голи: Гомес (27), Еззальзулі (53) – Ямаль (10), Родрі (41), Габріел Жезус (51), Гарсія (62), Ольмо (81)

«Вільярреал» – «Ельче» 0:0 (0:0)

«Еспаньол» – «Атлетіко» 0:1 (0:0)

  • Голи: Баена (89)

«Реал Мадрид» – «Севілья» 4:1 (2:0)

  • Голи: Гюлер (30), Мбаппе (37, 63), Діоманде (82) – Буено (80)

«Малага» – «Реал Сосьєдад» 2:5 (0:2)

  • Голи: Ніньйо (54), Мартінес (66) – Кубо (3), Оскарссон (26), Оярсабаль (59, 67), Гуедеш (73)

«Сельта» – «Алавес» 2:1 (0:0)

  • Голи: Хутгла (53), Родрігес (71) – Новоа Рамос (87)

«Осасуна» – «Расінг» 2:0 (1:0)

  • Голи: Будімір (9), Осамбела (88)

«Хетафе» – «Райо Вальєкано» 1:1 (0:1)

  • Голи: Сатріано (56) – Гарсія (11)

Турнірна таблиця

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що один з матчів восьмого туру навіть не відбувся через протести вболівальників

Теги: Ла Ліга Кіліан Мбаппе Родрі Дані Ольмо футбол

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