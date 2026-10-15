Пішов з життя колишній головний тренер збірної Данії з футболу

Юханссон тренував збірну Данії з 1996 до 2000 року

Під керівництвом Юханссона Данія дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 1998 у Франції

Колишній головний тренер збірної Данії з футболу швед Бу Юханссон помер на 84-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV2.

Причина смерті тренера наразі не уточнюється.

Юханссон тренував збірну Данії з 1996 до 2000 року. Під його керівництвом команда дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 1998 у Франції, де поступилася бразильцям (2:3).

На чемпіонаті Європи 2000 року данці програли всі матчі та не змогли вийти з групи.

На клубному рівні Юханссон привів шведський «Естер» (двічі) та один раз датський «Сількеборг» до перемог у національних чемпіонатах.

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