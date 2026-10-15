Головна Спорт Футбол
search button user button menu button

Пішов з життя колишній головний тренер збірної Данії з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пішов з життя колишній головний тренер збірної Данії з футболу
Юханссон тренував збірну Данії з 1996 до 2000 року
фото: ТТ

Під керівництвом Юханссона Данія дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 1998 у Франції

Колишній головний тренер збірної Данії з футболу швед Бу Юханссон помер на 84-му році життя. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TV2.

Причина смерті тренера наразі не уточнюється.

Юханссон тренував збірну Данії з 1996 до 2000 року. Під його керівництвом команда дійшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 1998 у Франції, де поступилася бразильцям (2:3).

На чемпіонаті Європи 2000 року данці програли всі матчі та не змогли вийти з групи.

На клубному рівні Юханссон привів шведський «Естер» (двічі)  та один раз датський «Сількеборг» до перемог у національних чемпіонатах.

Нагадаємо, з життя пішов вихованець «Вереса» Олександр Петровский.

Ексзахисник рівненського клубу загинув у Сполучених Штатах Америки в результаті ДТП.

Олександр Петровський захищав кольори молодіжних команд «Вереса», а також ФК «Здолбунів». У сезоні 2023/24 захисник провів 19 матчі у НЛМ, забив два голи.

Теги: футбол тренер смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Забарний на передматчевому тренуванні
Забарний вперше в сезоні потрапив до старту ПСЖ у чемпіонаті Франції
10 жовтня, 21:40
Родина, яка загинула внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Прилуках 7 жовтня
У Прилуках внаслідок російського удару загинули три покоління однієї родини
7 жовтня, 15:41
Сон Хин Мін заклав новий орієнтир
Екслідер «Тоттенгема» став найкращим бомбардиром збірної Республіки Корея
6 жовтня, 19:00
Джуд Беллінгем входить в тривалі плани «вершкових»
«Реал» запропонує лідеру команди новий контракт – ЗМІ
24 вересня, 11:29
Бджоли у чемпіонаті Англії йдуть без поразок – дві перемоги та три нічиї
«Брентфорд» з Ярмолюком здобув розгромну перемогу над «Челсі»
19 вересня, 00:03
Раффаеле Палладіно відновив тренерську діяльність
«Болонья» Довбика змінила тренера на старті сезону
16 вересня, 11:54
Дієгу Морейра (праворуч) зустрінеться з рідною командою
«Мілан» – «Бенфіка». Прогноз і анонс на матч першого туру основного раунду Ліги Європи Реклама
16 вересня, 11:25
Хамес Родрігес попрощався з колумбійською збірною
Найкращий бомбардир Чемпіонату світу 2014 пішов зі збірної Колумбії
16 вересня, 10:57
Діно Топпмьоллер став безробітним
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
15 вересня, 20:58

Футбол

Тренер «Бенфіки» розповів, чи зіграє Анатолій Трубін у матчі з «Селтіком»
Тренер «Бенфіки» розповів, чи зіграє Анатолій Трубін у матчі з «Селтіком»
«Бенфіка» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи
«Бенфіка» – «Селтік». Прогноз і анонс на матч другого туру основного раунду Ліги Європи
Стало відомо, коли до гри повернеться Жерсон Родрігеш
Стало відомо, коли до гри повернеться Жерсон Родрігеш
Пішов з життя колишній головний тренер збірної Данії з футболу
Пішов з життя колишній головний тренер збірної Данії з футболу
Кріштіану Роналду знявся у рекламі пікапів, з яких росіяни запускають дрони
Кріштіану Роналду знявся у рекламі пікапів, з яких росіяни запускають дрони
Хокейні рахунки на футбольних полях Ліги чемпіонів 2026/27. Підсумки другого туру
Хокейні рахунки на футбольних полях Ліги чемпіонів 2026/27. Підсумки другого туру

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
273K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2026
153K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
78K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
69K
Жінка викупила маєток на Полтавщині, який забрали у родини 100 років тому

Новини

Угода Трампа з Путіним обернулася новими проблемами для республіканців
Сьогодні, 14:10
Стамбул накрила потужна повінь: двоє людей загинули, сотні опинилися у водяній пастці
Сьогодні, 13:19
Партнери позбавляють Україну одного зі способів збивати реактивні шахеди – Флеш
Вчора, 12:03
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Al Jazeera про Буданова: «Харизматичний військовий лідер» із президентськими перспективами
13 жовтня, 17:12
Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
13 жовтня, 11:55

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua