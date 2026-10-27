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Тимчасовий тренер «Динамо» Кендзьорек розповів, які плани у його команди після вильоту з Кубка України 

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Тимчасовий тренер «Динамо» Кендзьорек розповів, які плани у його команди після вильоту з Кубка України 
Мацей Кендзьорек змінив Ігоря Костюка на тренерському містку «Динамо»
фото: «Главком»

Мацей Кендзьорек ставить доволі високу планку «Динамо»

Польський спеціаліст Мацей Кендзьорек, який отримав роль виконуючого обов'язки головного тренера «Динамо», розповів, що очікує на київську команду після поразки в 1/8 фіналу Кубка України. Про це екслюзивно зі Львова повідомляє «Главком». 

Наставник київського «Динамо» заявив, що клуб не розглядає інших цілей, окрім перемог і трофеїв. Про це він сказав на пресконференції після матчу із «Шахтарем», відповідаючи на запитання, чи готова команда фізично й психологічно боротися за золоті медалі в цьому сезоні.

«Динамо Київ – це такий клуб, який бореться тільки за перші місця, за здобуті трофеї. Другий – це вже той, хто перший програв. Тому, звичайно, ми будемо боротися і перемагати», – наголосив тренер.

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У футболі не кожен матч завершується перемогою, але справжня підтримка не залежить від цифр на табло. Попереду на «Динамо» чекають нові можливості проявити свій характер. GGBET, титульний спонсор клубу, залишається поруч із «біло-синіми» та вірить у їхні майбутні перемоги. Рухаємося вперед разом — все буде GG!

Він також провів пряму паралель із досвідом роботи в Польщі, де ставлення до призових місць інше. «Так, в деяких польських клубах, може особливо цінуватися друге, третє місце. Але коли ти працюєш в «Динамо», це тільки акцент на першому місці. Ми зробимо все від нас залежне і незалежне, щоб здобувати перемоги в кожному матчі», – підкреслив фахівець.

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» упевнено переграв київське «Динамо» (3:0) в 1/8 фіналу Кубка України 2026/27.

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Теги: футбол Кубок України ФК «Шахтар» ФК «Динамо»

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