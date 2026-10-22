Мессі отримав запрошення на офіційну вечерю з королем Іспанії

Мессі візьме участь у церемонії вручення премії принцеси Астурійської в галузі спорту

Нападника «Інтер Маямі» Ліонель Мессі запрошено на офіційну вечерю з королем Іспанії Філіпом VI та королевою Летісією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Офіційна вечеря відбудеться у четвер, 22 жовтня, в іспанському місті Ов'єдо в рамках заходів, присвячених врученню премії принцеси Астурійської. Цього ж дня Мессі візьме участь у зустрічі зі школярами, студентами та вболівальниками у Палаці спорту Ов'єдо.

У п'ятницю, 23 жовтня, аргентинець відвідає офіційний прийом королівської родини, після чого візьме участь у церемонії вручення премії принцеси Астурійської в галузі спорту.

За інформацією джерела, увечері того ж дня Мессі вирушить до Нью-Йорка, щоб встигнути на матч «Інтера Маямі» проти «Нью-Йорк Ред Буллз», який відбудеться 24 жовтня.

Мессі є восьмиразовим володарем «Золотого м'яча». Аргентинець чотири рази виграв Лігу чемпіонів.

У складі національної команди Аргентини капітан виграв низку трофеїв. Він тріумфував на ЧС-2022, а також переміг у двох Кубках Америки (2021, 2024). Також Мессі в складі олімпійської збірної Аргентини виграв «золото» Ігор-2008.

Нагадаємо, 7 жовтня відбувся товариський матч між збірними Аргентини та Беніну.

Команди зустрілись у столиці Аргентини Буенос-Айрес на «Естадіо Монументаль».

Цей матч став прощальним у складі збірної для Ліонеля Мессі. За свою кар'єру на рівні національних команд він зіграв 208 матчів, забив 126 голів та віддав 69 асистів.

У матчі з Беніном легендарний аргентинець прийняв участь у всіх забитих м'ячах своєї команди: відзначився одним голом з пенальті та двома асистами.