Федерація футболу Аргентини запропонувала Скалоні новий контракт

Діюча угода спливає вже в кінці 2026 року

Федерація футболу Аргентини запропонувала тренеру збірної Ліонелю Скалоні новий контракт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Мова йде про довгострокову угоду: контракт до Кубка Америки-2028 з можливістю продовження до Чемпіонату світу-2030. Рішення залишається за Скалоні.

Ліонель Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018 року. Під його керівництвом альбісілеста стала чемпіоном світу у 2022 році, завоювала срібло мундіалю у 2026 році. Також аргентинці завоювали два Кубки Америки у 2021 та 2024 роках.

Статистика збірної Аргентини під керівництвом Ліонеля Скалоні виглядає наступним чином: 104 матчі, 80 перемог, 14 нічиїх та 10 поразок.

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