Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Федерація футболу Аргентини запропонувала Скалоні новий контракт

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Федерація футболу Аргентини запропонувала Скалоні новий контракт
Аргентина є діючим віцечемпіоном світу
фото: Фабріціо Романо

Діюча угода спливає вже в кінці 2026 року

Федерація футболу Аргентини запропонувала тренеру збірної Ліонелю Скалоні новий контракт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Мова йде про довгострокову угоду: контракт до Кубка Америки-2028 з можливістю продовження до Чемпіонату світу-2030. Рішення залишається за Скалоні.

Ліонель Скалоні очолює збірну Аргентини з 2018 року. Під його керівництвом альбісілеста стала чемпіоном світу у 2022 році, завоювала срібло мундіалю у 2026 році. Також аргентинці завоювали два Кубки Америки у 2021 та 2024 роках.

Статистика збірної Аргентини під керівництвом Ліонеля Скалоні виглядає наступним чином: 104 матчі, 80 перемог, 14 нічиїх та 10 поразок.

До слова, Василь Кобін знайшов нове місце роботи – фахівець очолив «Рух» U17.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мюнхенський гранд втратив очки вже у другому тур Бундесліги
«Баварія» сенсаційно втратила очки у чемпіонаті Німеччини
5 вересня, 22:12
Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі є найбільшими суперниками в історії світового футболу
Роналду і Мессі можуть вперше зіграти в одній команді: як це можливо
6 вересня, 16:13
Константінос Карецас провів на полі менше 30 хвилин перед тим, як йому стало погано
Зірку «Боруссії» терміново доправили до лікарні після матчу Ліги чемпіонів
9 вересня, 17:27
Діно Топпмьоллер став безробітним
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
15 вересня, 20:58
«Харків» йде п'ятим в чемпіонаті України
«Харків» з голами Забергджи та Гаджиєва здолав «Прикарпаття-Благо» у матчі Кубку України
16 вересня, 16:31
«Синьо-жовті» змагатимуться в Дивізіоні B турніру
Мальдера оголосив склад збірної України з дебютантами на старт Ліги націй
16 вересня, 17:42
Єгор Назарина забив прямим ударом зі штрафного
Півзахисник збірної України приголомшив голом через півполя за «Шахтар»: відео
17 вересня, 15:56
Вже в 1/8 фіналу турніру на вболівальників очікує «класичне» – поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем»
Чекали на «класичне»? Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу
18 вересня, 12:20
«Полісся» на міжнародну паузу піде в якості лідера УПЛ
«Полісся» з голом Краснопіра переграло «Кривбас» та залишилось лідером УПЛ
18 вересня, 18:06

Новини

Федерація футболу Аргентини запропонувала Скалоні новий контракт
Федерація футболу Аргентини запропонувала Скалоні новий контракт
Василь Кобін знайшов нове місце роботи
Василь Кобін знайшов нове місце роботи
Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Росія виступить без прапора і гімну на Чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики
Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії
Екстренер волейбольної збірної України працевлаштувався у Бельгії
У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко
У Федерації біатлону України виступили з заявою щодо Дмитренко
Чехія здолала Велику Британію та вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг
Чехія здолала Велику Британію та вийшла до півфіналу Кубку Біллі Джин Кінг

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
202K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2026
150K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
147K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
54K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)

Новини

Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Сьогодні, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Сьогодні, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
Вчора, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua