Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років

Марек Каліна відповідатиме не лише перед футбольними органами

Додатково на футболіста наклали грошовий штраф

Голкіпер Марек Каліна усунений від футболу на 20 років через договірні матчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Чехії.

29-річний воротар отримав заборону на участь в будь-яких заходах під егідою федерації. Окрім того, чех оштрафований на півмільйона крон (орієнтовно 20, 5 тисячі євро). Каліну визнали винним в 11-ти епізодах організації договірних матчів і корупції за п'ять років.

«Комітет із етики ФАЧ дійшов висновку, що дисциплінарні правопорушення здійснювалися систематично та послідовно з метою отримання прибутку, і що здійснення дисциплінарних правопорушень або отримання в їхньому результаті збагачення було значною, якщо не основною, мотивацією для гравця», – ідеться в заяві.

Каліна виховувався у структурі «Сігми» з Оломоуца. Проте, на дорослому рівні здебільшого виступав за скромні колективи Моравсько-сілезької футбольної ліги – третьому дивізіоні Чехії. Останнім клубом кіпера став «Зноймо».

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.