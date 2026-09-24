Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років
Марек Каліна відповідатиме не лише перед футбольними органами
фото: Sport.cz

Додатково на футболіста наклали грошовий штраф

Голкіпер Марек Каліна усунений від футболу на 20 років через договірні матчі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Футбольної асоціації Чехії.

29-річний воротар отримав заборону на участь в будь-яких заходах під егідою федерації. Окрім того, чех оштрафований на півмільйона крон (орієнтовно 20, 5 тисячі євро). Каліну визнали винним в 11-ти епізодах організації договірних матчів і корупції за п'ять років.

«Комітет із етики ФАЧ дійшов висновку, що дисциплінарні правопорушення здійснювалися систематично та послідовно з метою отримання прибутку, і що здійснення дисциплінарних правопорушень або отримання в їхньому результаті збагачення було значною, якщо не основною, мотивацією для гравця», – ідеться в заяві.

Каліна виховувався у структурі «Сігми» з Оломоуца. Проте, на дорослому рівні здебільшого виступав за скромні колективи Моравсько-сілезької футбольної ліги – третьому дивізіоні Чехії. Останнім клубом кіпера став «Зноймо».

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ договірні матчі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФФА покарала чотирьох чиновників
ФІФА дискваліфікувала та оштрафувала чотирьох чиновників через привласнення коштів
12 вересня, 14:33
Маркета Вондроушова з головним трофеєм кар'єри
Тріумфаторка Вімблдона-2023 оскаржила багаторічну дискваліфікацію
26 серпня, 16:05
Угандійський боксер заявляв, що стане «новим королем Шотландії»
Онук угандійського диктатора зганьбився на Іграх Співдружності: його дискваліфікували
1 серпня, 12:17
Анастасія Сухотіна попрощалася з великим тенісом
Російська тенісистка отримала багаторічну дискваліфікацію за серію порушень
29 липня, 18:16
Джуд Беллінгем (ліворуч) двічі забив норвежцям
Беллінгем уник дискваліфікації на Чемпіонаті світу 2026 завдяки мамі
12 липня, 20:15
Трамп запевнив, що не вказував Інфантіно, яке рішення ухвалювати щодо Балогуна
Трамп прокоментував скандальне рішення ФІФА щодо скасування дискваліфікації гравця збірної США
6 липня, 18:31

Новини

Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»
Леброн Джеймс щемливо прокоментував смерть легендарного диктора арени «Лос-Анджелес Лейкерс»
Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років
Футбольна асоціація Чехії дискваліфікувала воротаря на 20 років
Збірна України U19 поступилась Швеції у дебютному матчі під керівництвом Лужного
Збірна України U19 поступилась Швеції у дебютному матчі під керівництвом Лужного
Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
Гравці збірних Ірландії та Ізраїлю не обмінюватимуться футболками після матчів Ліги націй
«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
«Хмельницький» підписав контракт з американським центровим
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
54K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Кремль запропонував Зеленському переговори, пообіцявши «гарантії безпеки»
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua