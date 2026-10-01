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«Шахтар» і «Оболонь» провели нестандартний обмін

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» і «Оболонь» провели нестандартний обмін
«Пивовари» незабаром поїдуть до Львова
фото: ФК «Оболонь»

Вітчизняні колективи скорегували календар матчів елітного дивізіону

Київська «Оболонь» обмінялася домашніми поєдинками української Прем'єр-ліги в сезоні 2026/27 із донецьким «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч 11-го туру відбудеться 30 жовтня на домашньому стадіоні «гірників» – «Арені Львів». Натомість «пивовари» приймуть «Шахтар» у 26-му турі на столичній «Оболонь-Арені». Базова дата поєдинку – 8 травня 2027 року.

Обмін пов'язаний з реконструкцією домашнього стадіону «Оболоні». Влітку столичний клуб затіяв заміну газону з паралельним облаштуванням сучасної інженерної інфраструктури. Як наслідок, на старті нового сезону підопічні Олександра Антоненка змушені грати всі матчі на виїзді.

Спершу «пивовари» планували повернутися на «Оболонь-Арену» в жовтні. Першим поєдинком на оновленій арені мало стати протистояння з криворізьким «Кривбасом» у 8-му турі УПЛ. Утім, вочевидь, і цей матч «пивоварів» перенесуть на інший стадіон.

До слова, київське «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» з Луганська в УПЛ. М'ячі забили хавбек Бражко та форвард Пономаренко. Голи сталися у фінальні 10 хвилин.

Нагадаємо, житомирське «Полісся» мінімально переграло «Кривбас» у Прем'єр-лізі. Переможний м'яч оформив форвард Краснопір. «Поліські вовки» здобули чотири перемоги поспіль.

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Теги: футбол ФК «Шахтар» УПЛ ФК «Оболонь» календар

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