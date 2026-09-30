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Капітан збірної Фінляндії схвально відгукнувся про фанатів, які співали пісню про Путіна

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Капітан збірної Фінляндії схвально відгукнувся про фанатів, які співали пісню про Путіна
Лукаш Градецький дякує фінським фанатам за підтримку
фото: Томі Хяннінен

Перед грою Фінляндія – Білорусь фінські фанати освистали білоруський гімн, а під час матчу скандували «Путін х***о»

Капітан збірної Фінляндії з футболу Лукаш Градецький прокоментував перфоманс уболівальників під час домашнього матчу Ліги націй проти збірної Білорусі (0:0). Про це повідомляє Главком з посиланням на yle.fi.

Перед грою фанати освистали білоруський гімн, а під час матчу скандували «Путін х***о». Також на трибунах з'явився банер «Твій день настане», де сова впіймала диктатора Олександра Лукашенко у образі таргана

«Принаймні на стадіоні був галас, на відміну від тих часів, коли матчі проходили з ковідними обмеженнями. У кожного є право на це (вираження громадянської позиції – «Главком»). І це, напевно, збігається з поглядами багатьох гравців збірної Фінляндії», – сказав Градецький.

На передматчеву розминку фінські футболісти вийшли у футболках з написом «Ми виступаємо за мир».

Нагадаємо, офіційний сайт мадридського «Реала» десятий рік поспіль визнаний найбільш відвідуваним веб-ресурсом серед футбольних клубів світу.

За даними аналітичної компанії SimilarWeb, сайт «Реала» завершив сезон із середнім показником 8,7 мільйонів відвідувань на місяць.

За минулий сезон realmadrid.com зафіксував рекордні 86 мільйонів унікальних відвідувачів (користувачів, котрі зайшли на сайт хоча б один раз), що на 9% перевищує показники попереднього сезону.

Загалом на сайті було зареєстровано понад 162 мільйони сеансів (сесій) та 449 мільйонів унікальних переглядів сторінок.

Портал мадридців доступний 8 мовами – іспанською, англійською, французькою, німецькою, португальською, японською, китайською та арабською.

Теги: путін Фінляндія футбол фанати

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