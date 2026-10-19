«Харків» оформив вольову перемогу над «Лівим Берегом» і обійшов «Динамо» в Прем'єр-лізі

Іван Калюжний повів харків'ян за собою

Команда Младена Бартуловіча піднялася в трійку найкращих елітного дивізіону

«Харків» перемогою над київським «Лівим Берегом» (2:1) закрив 9-й тур української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

«Лелеки» здивували господарів швидким голом. Кияни скористалися помилкою оборони «Харкова». Шабанов не зміг вибити подалі, а Вікентій Волошин підхопив м'яч і влучно пробив у дальній кут.

Підопічні Младена Бартуловіча далі захопили ініціативу. Кіпер «Лівого Берега» впорався з ударами Парако та Гаджиєва, а після добивання Калюжного воротаря підстрахувала стійка. Та перед перервою «Харків» відігрався – Забергджа підхопив м'яч на куті штрафного, просунувся вперед і «прошив» Жмурка з гострого кута.

Згодом команди обмінялися змарнованими моментами. Челядін розім'яв Єрмакова дальнім ударом, а постріл Забергджі з відскоку впіймав голкіпер «лелек». А на старті другої половини воротар «Харкова» нівелював спроби Вікентія Волошина та Криворучка.

Зрештою, господарі зуміли вийти вперед. Оборонці «Лівого Берега» заблокували кілька ударів упродовж затяжної атаки команди Бартуловіча. Однак, вільний Гаджиєв отримав передачу Крупського в чужому штрафному, підлаштував м'яч під ліву ногу та відправив у дальній кут.

«Лелеки» намагалися зрівняти рахунок. Зокрема, Челядін пробив головою повз стійку. Натомість постріл Банади під завісу поєдинку з-під поперечини витягнув Єрмаков.

«Харків» завдяки перемозі вийшов на третє місце в УПЛ. Підопічні Бартуловіча набрали 18 очок і обійшли київське «Динамо». Тим часом «Лівий Берег» залишився над зоною вильоту (сім пунктів).

Українська Прем'єр-ліга. Дев'ятий тур

«Харків» – «Лівий Берег» – 2:1

Голи: Забергджа, 36, Гаджиєв, 63 – В. Волошин, 3

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До слова, чернівецька «Буковина» сенсаційно програла «Кудрівці» в Прем'єр-лізі. Аутсайдер чемпіонату забив чернівчанам чотири голи. Жовто-чорні відповіли лише голом хавбека Дахновського.

Нагадаємо, луганська «Зоря» вирвала перемогу над «Чорноморцем» із Одеси в УПЛ. Переможний м'яч оформив хавбек Кушніренко. Матч відбувся в умовах туману.