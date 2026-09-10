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«Олімпіакос», за який виступає Роман Яремчук, попрощався з тренером

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Олімпіакос», за який виступає Роман Яремчук, попрощався з тренером
Іспанець працював з командою 2,5 роки
фото: ФК «Олімпіакос». Хосе Луїс Менділібар

Хосе Луїс Менділібар залишив грецький клуб

Хосе Луїс Менділібар залишив пост головного тренера «Олімпіакоса». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу грецького клубу.

65-річний спеціаліст працював з представиком чемпіонату Греції з лютого 2024 року. У травні того ж року «Олімпіакос» виграв Лігу конференцій. Також на рахунку іспанця та його експідопічних Чемпіонат та Кубок Греції 2024/25 та Суперкубок 2025/26.

Цього сезону «Олімпіакос» виступатиме у Лізі Європи, де на них чекають матчі з «Міланом», «Марселем», «Сспартою», «Ренном», «Ягеллонією», «Целє», «Гоффенгайм» та «Торренсе».

У чемпіонаті Греції команда посідає перше місце таблиці, маючи шість очок.

У складі «Олімпіакоса» виступає український форвард Роман Яремчук. Другу половину минулого сезону він на правах оренди провів у «Ліоні».

Нагадаємо, що тренер «Шахтаря» Арда Туран проведе переговори з «Трабзонспором».

Теги: ФК Олімпіакос Роман Яремчук НОВИНИ ФУТБОЛУ

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