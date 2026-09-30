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Відомий футболіст перетворив звичайний камінь у Туреччині на туристичну сенсацію

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Відомий футболіст перетворив звичайний камінь у Туреччині на туристичну сенсацію
Єгиптянин користується великою популярністю у Туреччині після свого переходу в «Трабзонспор»
фото: Інстаграм Мохамеда Салаха

Мохамед Салах тепер має у Туреччині камінь, названий на свою честь

Звичайний камінь у горах поблизу Трабзона на півночі Туреччини перетворився на туристичну пам’ятку після того, як на ньому сфотографувався зірковий єгипетський футболіст Мохамед Салах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Goal.com.

Випадкова популярність локації

Під час поїздки на плато Куртдере неподалік знаменитого монастиря Сумела Салах опублікував у соцмережах фотографії, на яких сидить на одному з каменів серед мальовничих гірських краєвидів.

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Допис, поширений Mohamed Salah (@mosalah)

Знімки швидко поширилися в інтернеті, а місцеві вболівальники почали приїжджати на це місце, щоб повторити позу футболіста.

Як тепер називається місце?

Камінь уже отримав неофіційну назву «Салахташі», що турецькою означає «камінь Салаха». Деякі туристи навіть стоять у черзі, щоб зробити власне фото на тому самому місці. У соцмережах також почали з’являтися відео з маршрутом до популярної локації, а неподалік встановили вказівник для охочих знайти «камінь Салаха». Місцеві жителі активно підхопили незвичайну історію. Власник магазину неподалік каменя навіть записав для футболіста відеозвернення, запросивши його особисто приїхати та випити разом чашку чаю.

Популярність цієї локації зросла на тлі яскравого старту Салаха в турецькому футболі. Влітку єгиптянин несподівано обрав «Трабзонспор», відхиливши пропозиції з Саудівської Аравії. За перші шість матчів у турецькій Суперлізі Салах забив сім голів і очолив список найкращих бомбардирів чемпіонату. Особливо гучним став його виступ проти «Галатасарая»: єгиптянин забив три м’ячі та віддав результативну передачу, допомігши «Трабзонспору» перемогти з рахунком 4:0.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли у полон повного тезку легенди єгипетського футболу. На YouTube-каналі видання The Kyiv Independent з'явилося інтерв'ю з громадянином Єгипту Мохамедом Салахом, який воював на боці РФ та потрапив у полон до ЗСУ.

Теги: Мохамед Салах футбол туризм

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