Український футболіст підписав контракт з білоруським клубом

Дмитро Юсов повернувся до з «Торпедо-БЕЛАЗ»

Український захисник Дмитро Юсов підписав контракт з білоруським клубом «Торпедо-БЕЛАЗ». Про це повідомляє «Главком».

Термін угоди між сторонами офіційно не розголошується. За інформацією Transfemarkt, він складає півроку. Попереднім клубом був «Атирау» з Казахстану.

За «Торпедо-БЕЛАЗ» Юсов виступав в сезоні 2020/21. Також він захищав кольори ще декількох білоруських клубів («Слуцьк», «Іслоч», «БАТЕ» та «Граніт») проте за місяць до початку повномасштабного вторгення Росії до України перейшов до «Чорноморця».

У поточному сезоні Дмитро Юсов втиг зіграти десять матчів, результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що Уукраїнський вінгер Тимур Тутеров дебютував у складі «Сандерленда» в поєдинку з «Галл Сіті».

До слова, вже 10 вересня «Шахтар» зіграє з ПСВ у першому турі основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у Ейндговені о 19:45 за київським часом. Матч розсудить турецька бригада арбітрів на чолі з Халілом Умутом Мелером.