Легенда «Барселони» повідомив про смерть дружини

Через онкологію пішла з життя Бартіна Куман

15 вересня через онкологію з життя пішла дружина Рональда Кумана Бартіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram легенди «Барселони».

«З глибоким сумом, але також із великою гордістю та любов'ю ми проводжаємо в останню путь мою чудову дружину, нашу найріднішу маму та бабусю.

Бартіна Куман – Боддевельд. 30 січня 1961 – 15 вересня 2026. Сім'я Куман», – написав ексзахисник синьо-гранатових.

Вперше онкологію у Бартіни Куман діагностували в 2010 році. Лікування їй допомогало, проте хвороба повератлась у 2018 та 2023 роках.

Після чемпіонату світу 2026 Рональд Куман залишив пост головного тренера збірної Нідерланди Однією з причин сала хвороба його дружини.

Нагадаємо, що Віктор Циганков прокоментував дебютний гол за «Аякс», який він забив у грі з «Віллем II» (5:1).