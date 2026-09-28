Другий суперник збірної України з футболу в Лізі націй: досьє на Грузію

«Синьо-жовті» протистоятимуть амбітному колективу з Кавказу

Національна команда Грузії стане наступним опонентом збірної України з футболу в Лізі націй 2026/27. Презентація кавказької команди – в матеріалі «Главкома».

Матч Грузія – Україна відбудеться 28 вересня в Тбілісі. Прийме поєдинок столичний стадіон «Динамо-Арена» імені Боріса Пайчадзе. Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 19:00 за київським часом.

Збірна Грузії

Рейтинг ФІФА: 73-тє місце

73-тє місце Найкращий результат у Лізі націй: третє місце в групі Дивізіону B (2024/25)

третє місце в групі Дивізіону B (2024/25) Головний тренер: Рамаз Сванадзе

Рамаз Сванадзе Капітан: Хвіча Кварацхелія

Хвіча Кварацхелія Провідний гравець: Гіоргі Мамардашвілі

Склад збірної Грузії

Перед новим сезоном Ліги націй «хрестоносці» вперлися в стелю можливостей. Сенсаційний виступ Сакартвело на Євро-2024 підвищив очікування місцевих уболівальників і нагуляв апетит футболістам. Зірки грузинської збірної прагнуть грати в сміливіший футбол із більшим контролем м'яча, опираючись на оспівану ще за радянських часів технічну майстерність виконавців. Натомість інші характерні риси на кшталт завзятості в дусі «битися-боротися» вони прагнули залишити хіба що для вольових перемог.

Індивідуальний рівень окремих футболістів справді став фундаментом для такого перетворення національної команди. Голкіпер Гіоргі Мамардашвілі в 25 років маленькими кроками рухається до ролі основного в англійському «Ліверпулі», а його дублер Лука Гугешашвілі в 27 став «першим номером» турецького «Гезтепе». Обидва рано покинули батьківщину й таким кроком забезпечили власний прогрес.

Гіоргі Мамардашвілі провів 21 матч за «Ліверпуль» фото: GFF

Влітку завершив кар'єру багаторічний лідер оборони збірної Грузії Гурам Кашія. Тож тепер цей тягар відповідальності ліг на плечі 31-річного центрбека Лаші Двалі (ЦСКА 1948 Софія). Він повинен опікуватися і підчищати огріхи молодших колег – 22-річного Саби Гоглічідзе («Монца») та на два роки старшого Саби Сазонова («Хетафе»). Побільше досвіду в 28-річних Луки Лочошвілі («Кьольн») та Ілії Беріашвілі (МТК), а також майже ровесника Двалі Джемала Табідзе («Кайсеріспор»). Місце праворуч застовпив за собою 31-річний Отар Какабадзе з польської «Краковії», а от на лівому фланзі варіантів маса – від 18-річного дебютанта Саби Харебашвілі («Башакшехір») до оборонця донецького «Шахтаря» Іраклі Азарові (24 роки). А чемпіон світу зі збірною України U-20 Гіоргі Цітаішвілі («Райо Вальєкано») в свої 25 однаково ефективно готовий зіграти на обох «бровках».

Свої «сеньйори» знайшлися і в середній лінії «хрестоносців». 27-річний Гіоргі Кочорашвілі («Севілья») та на три роки старший Отар Кітеішвілі («Штурм») стали орієнтиром для молодших колег. Хоча навіть за плечима 25-річного Анзора Меквабішвілі з американського «Чикаго Файр» уже 34 поєдинки в збірній Грузії. А от, наприклад, на рік молодший Нодар Ломінадзе провів лише один матч у національній команді, хоча й встиг на рік з'їздити в португальський «Ешторіл».

Головні ж активи «хрестоносців» перебувають у лінії атаки. І справа не лише в Хвічі Кварацхелії (ПСЖ). Звісно, 25-річний нападник переписав історію місцевого футболу, ставши другим після Кахи Каладзе дворазовим переможцем Ліги чемпіонів. А ще він – перший грузин із часів тріо Алєксандра Чівадзе, Рамаза Шенгелії та Давіда Кіпіані в претендентах на «Золотий м'яч». Та прогрес цього хлопця був би неможливий без взаємодії з іншими, зокрема й на рівні збірної. Тож дещиця внеску в поступ Кварацхелії належить і його однолітку Жоржу Мікаутадзе, який освоївся в іспанському «Вільярреалі». Молодші Гіоргі Абуашвілі («Мец»), Іраклі Єгоян («Ексельсіор») і Гіоргі Квернадзе («Фрозіноне») мають рівнятися на цей дует.

Хвіча Кварацхелія виграв безліч трофеїв у складі «Парі Сен-Жермен» фото: GFF

Тренер Рамаз Сванадзе

До протистояння «хрестоносці» підходять з новим керманичем команди. Його досвід із дорослими колективами обмежується одним поєдинком. У листопаді 2020 року Рамаз Сванадзе був в. о. головного тренера збірної Грузії після відставки словака Владіміра Вайсса. Дебют виявився посереднім – нульова нічия з Естонією удома. На той час грузинський фахівець тренував збірну Грузії U-19, а в 2021-му став до керма молодіжки.

Саме з персоною Сванадзе пов'язані найбільші успіхи команди U-21. Молодіжна збірна Грузії під його керівництвом двічі поспіль взяла участь у фінальних частинах чемпіонатів Європи. Гаразд, на Євро-2023 серед 21-річних «хрестоносці» потрапили автоматично через статус господаря. Та зуміли пробитися в чвертьфінал, сенсаційно здолавши португальців (2:0) на старті. А от на Євро-2025 грузини вийшли в конкуренції зі шведами та македонцями в групі та хорватами – в плейоф. На цьому турнірі молодіжка теж не була статистом. Підопічні Сванадзе несподівано переграли Польщу (2:1), гідно протистояли Франції (2:3) і лише Португалії програли без шансів (0:4).

За час роботи зі збірною Грузії U-21 новий керманич національної команди спробував безліч схем. Найчастіше він використовував формації з чотирма оборонцями (4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1 і навіть 4-4-2). На першому відрізку роботи з молодіжкою частим явищем були поєдинки з трьома оборонцями (3-4-3, 3-5-2, 3-4-2-1). Експериментував Сванадзе навіть з п'ятьма виконавцями позаду (5-3-2, 5-4-1). І цим він відрізняється від Віллі Саньйоля, який за п'ять років на чолі Сакартвело здебільшого будував схеми з трьома центрбеками.

Рамаз Сванадзе (праворуч) раніше працював із юнаками та молоддю фото: GFF

Утім, навряд на цьому етапі новий головний тренер піде на радикальні тактичні кроки. Найімовірніше, збірна Грузії принаймні частково стане командою Сванадзе не лише на папері під час наступної міжнародної паузи в листопаді. Прийдешні же три поєдинки, зокрема й проти «синьо-жовтих», грузини проведуть на попередньому багажі, а над тренерською лавою ще нависатиме тінь Саньйоля. З іншого боку, половина нових підопічних грузинського фахівця працювала з ним на молодіжному рівні.

Перспективи збірної Грузії

У стартовому турі «хрестоносці» зазнали несподіваної поразки від Північної Ірландії (0:1). Кавказька збірна вийшла на такий рівень, де подібні невдачі вже сприймаються як сенсації. Грузія контролювала перебіг подій, повинна була відкрити рахунок на старті другого тайму (Кварацхелія не реалізував одинадцятиметровий), але проґавила випад «Зелено-білої армії» у доданий арбітром час і прикро програла. Після поєдинку Федерація футболу Грузії відправила у відставку тренерський штаб.

Утім, звільнення Саньйоля назрівало давно. Керівництво грузинського футболу та французький фахівець стали заручниками нової реальності. Після яскравого виступу на Євро-2024 та очевидного прогресу зірок національної команди на клубному рівні від збірної Грузії чекали наступного кроку вперед. Однак, штаб Саньйоля запропонувати щось нове для власних підопічних не зумів. Сванадзе отримав карт-бланш від функціонерів, які підписали з новим тренером контракт до кінця 2028 року. Отже, він тренуватиме «хрестоносців» не лише восени, а й у кваліфікації до наступного Чемпіонату Європи.

Орієнтовний склад збірної Грузії: Мамардашвілі – Беріашвілі, Двалі, Сазонов – Какабадзе, Кочорашвілі, Кітеішвілі, Цітаішвілі – Єгоян, Мікаутадзе, Кварацхелія.

Прогнозований склад Грузії (у схемі 3-4-3) інфографіка: buildlineup.com

Антон Федорців, «Главком»