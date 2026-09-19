«Манчестер Юнайтед» ухвалив рішення щодо майбутнього головного тренера

Керівництво манкуніанців намагається уникнути різких рухів

Англійський «Манчестер Юнайтед» наразі не розглядає звільнення Майкла Карріка з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Менеджмент «червоних дияволів» не шукає альтернатив на посаду головного тренера. Каррік, попри посередній старт сезону, зберігає довіру керівництва. Позиції англійця вважаються стійкими, але подальша доля фахівця залежатиме від результатів.

Довіритися Карріку вирішив спортивний директор МЮ Джейсон Вілкокс. Він залишається прихильником стабільності, тож не поспішатиме зі зміною тренера. У сезоні 2026/27 манкуніанці виграли лише два з шести поєдинків у всіх турнірах.

Каррік очолив «Манчестер Юнайтед» у середині січня. Спершу він був в. о. керманича «червоних дияволів», а наприкінці сезону став постійним головним тренером. У минулій кампанії МЮ фінішував третім у Прем'єр-лізі.

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.