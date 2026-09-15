Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандальна перемога «Манчестер Сіті» та кінець 32-річної серії «Астон Вілли»: підсумки четвертого туру АПЛ 2026/2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Скандальна перемога «Манчестер Сіті» та кінець 32-річної серії «Астон Вілли»: підсумки четвертого туру АПЛ 2026/2027
«Манчестер Сіті» продовжив свою безпрограшну серію після поїздки на «Олд Траффорд»
фото: ФК «Манчестер Сіті»

Четвертий ігровий тиждень потішив цікавими розв'язками принципових матчів

Доволі насиченим на різні події виявився четвертий ігровий тиждень одного з найпрестижніших чемпіонатів Європи – АПЛ. Про результати англійського чемпіонату повідомляє «Главком»

Довгоочікуване манчестерське дербі

Центральним матчем четвертого туру Прем'єр-ліги стало манчестерське дербі, яке мало важливе значення для обох команд, які ставлять собі за мету стати чемпіонами Англії. Під час нього «Манчестер Юнайтед» приймав «Манчестер Сіті» на «Олд Траффорд». Гості до цього матчу виграли всі три стартові матчі чемпіонату і змогли продовжити свою переможну серію до чотирьох матчів, здолавши принципового суперника з рахунком 1:0.

Але, як можна було здогадатися з рахунку, перемога для «Сіті» була дуже важкою. Вже на 23-й хвилині Філ Фоден отримав пряму червону картку після сутички з Бруну Фернандешем. Здавалося, що це може кардинально змінити перебіг дербі та допомогти господарям потішити місцеву публіку. Проте команда Енцо Марески не лише вистояла, а й знайшла свій шанс. Сталося це на 60-й хвилині, коли Ерлінг Голанд відправив м'яч у сітку після передачі Йошка Гвардіола. Спочатку гол скасували через офсайд, проте після перегляду VAR рішення змінили, що у багатьох експертів викликало невдоволення. Для норвежця цей м'яч став уже дев'ятим у манчестерських дербі в АПЛ, завдяки чому він обійшов Серхіо Агуеро та Вейна Руні і став одноосібним рекордсменом протистояння. 

Історичні рекорди та антирекорди туру

Одним із головних антирекордів четвертого туру став результат «Тоттенгема». Команда Роберто Де Дзербі зіграла вдома 0:0 з «Евертоном» і після чотирьох турів досі не має жодної перемоги та жодного забитого м'яча в Прем'єр-лізі. Це перший випадок в історії клубу, коли «Тоттенгем» не зміг забити в жодному з перших чотирьох матчів чемпіонату. Наставник лондонців після гри назвав ситуацію ментальним блоком, хоча його команда мала моменти для того, щоб нарешті перервати невдалу серію.

А ось для «Ноттінгема» цей тиждень нарешті перервав дуже довге очікування. Перемога над «Астон Віллою» з рахунком 2:1 стала для команди першою на «Вілла Парк» за 32 роки: востаннє «Форест» перемагав на цьому стадіоні ще у 1994 році. Спершу гості вийшли вперед завдяки Ліаму Ділапу, але «Вілла» зрівняла рахунок після гола Алліссона. Проте на 88-й хвилині Ігор Жезус приніс «Форесту» перемогу. Для команди це також був перший виграш у сезоні 2026/27.

Гольова феєрія від «Лідса» та «Брайтона»

Одразу два матчі четвертого туру завершилися перемогами з різницею у чотири м'ячі. Найгучнішою стала перемога «Лідса», який на власному полі розібрався з «Ньюкаслом» (4:1). Команда Даніеля Фарке фактично вирішила долю зустрічі ще до перерви: протягом заключних 14 хвилин стартової половини господарі забили тричі. Спершу м'яч після рикошету від Сена Стайса залетів у власні ворота від Льюїса Майлі, далі Джейден Богл подвоїв перевагу, а вже у компенсований до першого тайму час відзначився Домінік Калверт-Льюїн. Для останнього цей гол став особливим, адже він забив «Ньюкаслу» вже восьмий раз у кар'єрі.

Після перерви Ноа Окафор довів перевагу «Лідса» до 4:0, а гості змогли відповісти лише голом Базумани Туре на 90-й хвилині. Розгромна перемога дозволила «Лідсу» піднятися на третє місце в турнірній таблиці, тоді як для нового головного тренера «Ньюкасла» Маттіаса Яйссле це була перша поразка після призначення.

Не менш переконливо «Брайтон» розібрався з «Ковентрі», забивши одразу п'ять голів без відповіді. Цей матч запам'ятався не лише рахунком, а й голом Льюїса Данка: капітан гостей забив розкішним ударом з дистанції приблизно 35 метрів, відправивши м'яч точно у верхній кут. Що цікаво, команда Фабіана Гюрцелера після чотирьох турів стала найрезультативнішою в АПЛ: «Брайтон» забив уже 13 голів, тоді як найближчий переслідувач за результативністю, «Челсі», відстає на три м'ячі.

Читайте також: Календар матчів АПЛ сезону 2026/27

Англійська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Ліверпуль» – «Фулгем» 0:0 (0:0)

«Кристал Пелес» – «Іпсвіч Таун» 2:3 (1:2)

  • Голи: Халайлі (14), Ларсен (75) – Емерсонн (23), Девіс (45), Флеммінг (90)

«Челсі» – «Галл Сіті» 2:2 (1:2)

  • Голи: Роджерс (7), Жоао Педро (66) – Беллумі (28, 34)

«Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест» 1:2 (0:0)

  • Голи: Аліссон (74) – Ділеп (46), Ігор Жезус (88)

«Борнмут» – «Брентфорд» 2:2 (1:1)

  • Голи: Клюйверт (38), Таверньє (52) – Шаде (34, 56)

«Тоттенхем» – «Евертон» 0:0 (0:0)

«Сандерленд» – «Арсенал» 0:2 (0:0)

  • Голи: Бруно (58), Сака (90+7)

«Ковентрі» – «Брайтон» 0:5 (0:1)

  • Голи: Костулас (35), Ялькує (51), Гросс (70), Данк (83), Аярі (90+4)

«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сіті» 0:1 (0:0)

  • Голи: Голанд (60)

«Лідс» – «Ньюкасл» 4:1 (3:0)

  • Голи: Майлі (автогол, 32), Богл (34), Калверт-Льюїн (45+1), Окафор (59) – Туре (90)

Турнірна таблиця 

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що минулого тижня головною подією стало лондонське дербі

Теги: Манчестер Ноттінгем Педро Філ Фоден Бруну Фернандеш Ерлінг Голанд Ліверпуль ФК Манчестер Сіті ФК Манчестер Юнайтед НОВИНИ ФУТБОЛУ АПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Арсенал» дістався до Італії лише увечері вівторка, отримавши менш ніж добу на підготовку до поєдинку
Невиїзний «Арсенал». Англійський клуб застряг у Великій Британії перед матчем Ліги чемпіонів
9 вересня, 17:47
Головним героєм матчу традиційно для «Манчестер Сіті» став Ерлінг Голанд
«Манчестер Сіті» впевненою перемогою проти «Порту» відкрив сезон Ліги чемпіонів  Реклама
8 вересня, 23:58
Едгару Давідсу вдалося повернути собі частину картин, які продала шахрайка
Шахрайка обікрала легендарного ексфутболіста: з його оселі зникли картини на £188 тисяч
6 вересня, 20:36
Календар Ліги чемпіонів 2026/27
Календар матчів Ліги чемпіонів сезону 2026/27
6 вересня, 07:15
Руслан Маліновський влітку приєднався до «Трабзонспора»
Маліновський та Батагов не зіграють з «Зенітом» у Росії
3 вересня, 15:51
Онест Аханор чекатиме рік на дебют за «синіх»
«Челсі» оформив відкладений трансфер дебютанта збірної Італії
1 вересня, 15:20
«Лелеки» першими відібрали очки в львів'ян
«Карпати» з втраченою перемогою вийшли в одноосібні лідери Прем'єр-ліги
29 серпня, 20:26
Валерій Бондар є вихованцем донецького клубу
«Шахтар» продовжив контракт із захисником збірної України
27 серпня, 11:13
Джаїр Коллахуазо переїхав на Близький Схід
Середняк Прем'єр-ліги відпустив легіонера в чемпіонат Саудівської Аравії
26 серпня, 20:13

Новини

Тиждень молодих талантів та яскравих камбеків «Мілана» та «Інтера»: усі результати четвертого туру Серії А
Тиждень молодих талантів та яскравих камбеків «Мілана» та «Інтера»: усі результати четвертого туру Серії А
Скандальна перемога «Манчестер Сіті» та кінець 32-річної серії «Астон Вілли»: підсумки четвертого туру АПЛ 2026/2027
Скандальна перемога «Манчестер Сіті» та кінець 32-річної серії «Астон Вілли»: підсумки четвертого туру АПЛ 2026/2027
Чотириразовий чемпіон Формули-1 візьме участь в чергових Перегонах чемпіонів
Чотириразовий чемпіон Формули-1 візьме участь в чергових Перегонах чемпіонів
Зідан зібрався залучити до збірної Франції дев'ятьох дебютантів – ЗМІ
Зідан зібрався залучити до збірної Франції дев'ятьох дебютантів – ЗМІ
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
Віцечемпіон Франції несподівано звільнив головного тренера
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубка України з футболу серед жіночих команд

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
369K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 вересня 2026
81K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
71K
Кремль зробив несподівану заяву про мирні переговори
56K
Тренер, який радів знищенню квартири Даяни Ястремської, втратив членство у тенісній асоціації
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
Вчора, 13:31
Кравченко розповів, для чого була організована операція «Карфаген»
14 вересня, 08:39
РФ вдарила по Стрию на Львівщині, зафіксовано кілька влучань
13 вересня, 09:47
В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
13 вересня, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
12 вересня, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua