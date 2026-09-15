Скандальна перемога «Манчестер Сіті» та кінець 32-річної серії «Астон Вілли»: підсумки четвертого туру АПЛ 2026/2027

Четвертий ігровий тиждень потішив цікавими розв'язками принципових матчів

Доволі насиченим на різні події виявився четвертий ігровий тиждень одного з найпрестижніших чемпіонатів Європи – АПЛ. Про результати англійського чемпіонату повідомляє «Главком».

Довгоочікуване манчестерське дербі

Центральним матчем четвертого туру Прем'єр-ліги стало манчестерське дербі, яке мало важливе значення для обох команд, які ставлять собі за мету стати чемпіонами Англії. Під час нього «Манчестер Юнайтед» приймав «Манчестер Сіті» на «Олд Траффорд». Гості до цього матчу виграли всі три стартові матчі чемпіонату і змогли продовжити свою переможну серію до чотирьох матчів, здолавши принципового суперника з рахунком 1:0.

Але, як можна було здогадатися з рахунку, перемога для «Сіті» була дуже важкою. Вже на 23-й хвилині Філ Фоден отримав пряму червону картку після сутички з Бруну Фернандешем. Здавалося, що це може кардинально змінити перебіг дербі та допомогти господарям потішити місцеву публіку. Проте команда Енцо Марески не лише вистояла, а й знайшла свій шанс. Сталося це на 60-й хвилині, коли Ерлінг Голанд відправив м'яч у сітку після передачі Йошка Гвардіола. Спочатку гол скасували через офсайд, проте після перегляду VAR рішення змінили, що у багатьох експертів викликало невдоволення. Для норвежця цей м'яч став уже дев'ятим у манчестерських дербі в АПЛ, завдяки чому він обійшов Серхіо Агуеро та Вейна Руні і став одноосібним рекордсменом протистояння.

Історичні рекорди та антирекорди туру

Одним із головних антирекордів четвертого туру став результат «Тоттенгема». Команда Роберто Де Дзербі зіграла вдома 0:0 з «Евертоном» і після чотирьох турів досі не має жодної перемоги та жодного забитого м'яча в Прем'єр-лізі. Це перший випадок в історії клубу, коли «Тоттенгем» не зміг забити в жодному з перших чотирьох матчів чемпіонату. Наставник лондонців після гри назвав ситуацію ментальним блоком, хоча його команда мала моменти для того, щоб нарешті перервати невдалу серію.

А ось для «Ноттінгема» цей тиждень нарешті перервав дуже довге очікування. Перемога над «Астон Віллою» з рахунком 2:1 стала для команди першою на «Вілла Парк» за 32 роки: востаннє «Форест» перемагав на цьому стадіоні ще у 1994 році. Спершу гості вийшли вперед завдяки Ліаму Ділапу, але «Вілла» зрівняла рахунок після гола Алліссона. Проте на 88-й хвилині Ігор Жезус приніс «Форесту» перемогу. Для команди це також був перший виграш у сезоні 2026/27.

Гольова феєрія від «Лідса» та «Брайтона»

Одразу два матчі четвертого туру завершилися перемогами з різницею у чотири м'ячі. Найгучнішою стала перемога «Лідса», який на власному полі розібрався з «Ньюкаслом» (4:1). Команда Даніеля Фарке фактично вирішила долю зустрічі ще до перерви: протягом заключних 14 хвилин стартової половини господарі забили тричі. Спершу м'яч після рикошету від Сена Стайса залетів у власні ворота від Льюїса Майлі, далі Джейден Богл подвоїв перевагу, а вже у компенсований до першого тайму час відзначився Домінік Калверт-Льюїн. Для останнього цей гол став особливим, адже він забив «Ньюкаслу» вже восьмий раз у кар'єрі.

Після перерви Ноа Окафор довів перевагу «Лідса» до 4:0, а гості змогли відповісти лише голом Базумани Туре на 90-й хвилині. Розгромна перемога дозволила «Лідсу» піднятися на третє місце в турнірній таблиці, тоді як для нового головного тренера «Ньюкасла» Маттіаса Яйссле це була перша поразка після призначення.

Не менш переконливо «Брайтон» розібрався з «Ковентрі», забивши одразу п'ять голів без відповіді. Цей матч запам'ятався не лише рахунком, а й голом Льюїса Данка: капітан гостей забив розкішним ударом з дистанції приблизно 35 метрів, відправивши м'яч точно у верхній кут. Що цікаво, команда Фабіана Гюрцелера після чотирьох турів стала найрезультативнішою в АПЛ: «Брайтон» забив уже 13 голів, тоді як найближчий переслідувач за результативністю, «Челсі», відстає на три м'ячі.

Англійська Прем'єр-ліга. Четвертий тур

«Ліверпуль» – «Фулгем» 0:0 (0:0)

«Кристал Пелес» – «Іпсвіч Таун» 2:3 (1:2)

Голи: Халайлі (14), Ларсен (75) – Емерсонн (23), Девіс (45), Флеммінг (90)

«Челсі» – «Галл Сіті» 2:2 (1:2)

Голи: Роджерс (7), Жоао Педро (66) – Беллумі (28, 34)

«Астон Вілла» – «Ноттінгем Форест» 1:2 (0:0)

Голи: Аліссон (74) – Ділеп (46), Ігор Жезус (88)

Голи: Клюйверт (38), Таверньє (52) – Шаде (34, 56)

«Тоттенхем» – «Евертон» 0:0 (0:0)

«Сандерленд» – «Арсенал» 0:2 (0:0)

Голи: Бруно (58), Сака (90+7)

«Ковентрі» – «Брайтон» 0:5 (0:1)

Голи: Костулас (35), Ялькує (51), Гросс (70), Данк (83), Аярі (90+4)

Голи: Голанд (60)

«Лідс» – «Ньюкасл» 4:1 (3:0)

Голи: Майлі (автогол, 32), Богл (34), Калверт-Льюїн (45+1), Окафор (59) – Туре (90)

Турнірна таблиця

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Нагадаємо, що минулого тижня головною подією стало лондонське дербі.